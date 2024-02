La République démocratique du Congo ambitionne d’organiser la Coupe d’Afrique 2029. Le président Félix Tshisekedi l’a annoncé jeudi face à la presse.

La RDC veut abriter la CAN 2029

Quatrième de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo veut organiser la CAN 2029. Lors d’un briefing avec la presse, jeudi 22 février, le président Félix Tshisekedi a fait cette annonce.

« J’ambitionne de déposer la candidature de la RDC pour l’organisation de la CAN 2029 en terre congolaise. Nous avons relevé le défi de l’organisation des jeux de la Francophonie », a déclaré Félix Tshisekedi.

Une ambition slauée par la légende du football congolais, Herita Ilunga. « Malgré les défis urgents comme l’agression à l’est, l’ambition d’organiser la CAN 2029 offrirait des opportunités significatives sur les plans économique et social. Cela pourrait ouvrir la voie à un avenir plus prometteur pour les congolais, tout en gardant les priorités du pays », a réagi l’ancien football.

Pour y arriver, la RDC aura besoin mininum de six stades aux normes internationales. Il y en sera de même pour des infrastructures routières et hôtelières dans les régions qui vont abriter le tournoi. Après une longue absence sur l’échiquier sportif africain, la RDC a fait son retour à la CAN 2023. Les Léopards ont réussi à se hisser dans le dernier carré avant d’être battus par la Côte d’Ivoire, pays hôte.

Cette CAN a marqué la renaissance du football congolais. Une organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en 2029 pourrait inciter à de nouveaux investissements dans le football congolais, un des bastions des talents bruts sur le continent.