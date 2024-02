La CAF a dévoilé le 11 type de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023. Dans cette équipe type, figurent trois internationaux Ivoiriens.

PUBLICITÉ

CAN 2023 : Trois ivoiriens dans le 11 type de la CAF

Trois jours après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023, le groupe d’étude technique (TSG) de la CAF a dévoilé son meilleur onze pour la Coupe de la compétition. Selon la CAF, l’équipe a été méticuleusement sélectionnée, en tenant compte de la domination des équipes qui ont atteint les derniers stades du tournoi.

Le Sud-africain Ronwen Williams est plébiscité dans les buts. Le gardien a réalisé une CAN exceptionnelle avec des arrêts décisifs lors des séances de tirs au but. Il a notamment permis à l’Afrique du Sud de décrocher la médaille de bronze face à la RDC.

La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique est représentée dans ce type par trois joueurs. Le défenseur lateral gauche, Ghislain Konan et les milieux de terrain Jean Michael Seri et Franck Kessie. Le vice-capitaine des Éléphants a été un des acteurs clé du sacre des Éléphants. L’ancien sociétaire du Stella Club d’Adjamé a inscrit le but égalisateur pour les Éléphants lors de la finale.

Voici le 11 type de la CAN 2023