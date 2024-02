Le 26 juillet 2023 était une date exceptionnelle pour la chanteuse camerounaise, Daphné. Elle a donné naissance à son premier bébé aux Etats-Unis. Six mois après son arrivée, Daphné a dévoilé finalement le visage et donné le nom de sa fille.

Daphné dévoile enfin le visage de son bébé

La chanteuse camerounaise, Daphné, a donné naissance il y a six mois aux Etats-Unis à son premier bébé. En annonçant la nouvelle à ses nombreux abonnés sur sa page, l’interprète de la chanson ‘’Là-bas’’, n’avait pas dévoilé le sexe et le nom de l’enfant. Elle a laissé planer le suspens et permettre aux internautes de spéculer dessus.

Le jour marquant la célébration six mois plus tard de l’arrivée au monde de son bout de chou, Daphné a enfin affiché le visage et donné le nom de l’enfant le mardi 13 février à travers une publication sur sa page Facebook. ‘’J’avais l’habitude de rouler les yeux sur les gens qui célèbrent les anniversaires de six mois, mais regardez-moi maintenant, je suppose que l’expérience est le meilleur professeur. Permettez-moi de vous présenter notre source de joie sans fin, Afanwi ! Ce qui signifie le don de Dieu. Le 26 juillet 2023, les cieux nous ont souri, nous ornant de notre bel ange’’, écrit-elle.

L’artiste toute souriante sur la photo partagée sur la toile était aux côtés de son époux avec leur fille au milieu dans leurs bras. Elle en a profité pour remercier toutes les personnes qui leur ont adressé des messages de félicitations à l’annonce de la naissance de sa fille. ‘’Joignez-vous à nous pour accueillir notre princesse bien-aimée dans le monde. Je veux prendre ce moment pour exprimer ma sincère gratitude pour toutes vos prières et votre soutien’’, dit-elle. Par la même occasion, l’artiste camerounaise a annoncé son retour sur la scène musicale africaine avec un nouvel album et invité ses fans à s’abonner désormais sur sa nouvelle chaîne YouTube.