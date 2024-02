Le pont n’est pas rompu entre Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko. Une discrète médiation est menée entre les deux hommes par Alioune Tine et Pierre Goudiaby Atepa.

Sénégal : Discrète négociation entre Macky Sall et Ousmane Sonko

Selon une information livrée par Jeune Afrique, Alioune Tine et Pierre Goudiably Atepa négocient discrètement afin d’aplanir les sentiers entre le président sénégalais Macky Sall et son plus farouche opposant Ousmane Sonko. En effet, l’architecte et le militant des droits de l’homme et l’architecte ont entrepris d’établir le contact entre les deux hommes politiques.

La situation est montée d’un cran au Sénégal après l’annonce du report de l’élection présidentielle par Macky Sall. Des manifestations ont éclaté à travers le pays pour protester contre la décision du chef de l’État sénégalais.

Cependant, la suspension d’Internet dans le pays a fortement irrité le fondateur d’Afrikajom. « Le discrédit de la parole donnée, la transgression des tabous, ça ne pardonne pas », a-t-il déclaré.

« Tout ce qui contribue à un climat de défiance généralisée des acteurs, des populations et des opinions publiques. La défiance est la chose la mieux partagée avec son corollaire la radicalisation des positions. Il faut pourtant sortir de ce climat toxique, du poison de l’amertume qui nous consume et du ressentiment par le haut. Sortir par devoir de vérité, de bonne foi, de sincérité, de loyauté au peuple », a poursuivi Alioune Tine.

Le militant des droits de l’homme estime qu’un autre seuil critique est la date du 2 avril. « Il est nécessaire de faire une projection dès maintenant, ne serait-ce que pour avoir une perception commune de cet horizon stratégique. Un autre seuil est le discrédit de la parole donnée dans des circonstances politiques comme celles que nous traversons, peuvent avoir des conséquences sérieuses en ces temps de troubles », a-t-il mentionné sur son compte X.