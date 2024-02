La lutte contre le terrorisme était au centre d’une rencontre entre Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité et la sous-secrétaire d’Etat américain aux Affaires des sécurités civiles, de Démocratie et de Droit de l’Homme, Uzra Zeya.

Lutte contre le terrorisme : Les USA et la Côte d’Ivoire en phase

« La Côte d’Ivoire est un bel exemple de sécurité pour toute l’Afrique de l’Ouest. Elle est un partenaire phare pour les Etats-Unis. » C’est propos ont été tenus par Uzra Zeya, la sous-secrétaire d’État américain aux Affaires des sécurités civiles, de Démocratie et de Droit de l’Homme le vendredi 2 février 2024. C’était au cours d’un échange avec Vagondo Diomandé, le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité.

Le tête-à-tête entre les deux personnalités a tourné autour des questions relatives à la police de proximité, la réforme du secteur de la justice, la lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme et les stupéfiants.

Par ailleurs, la sous-secrétaire d’État américain n’a pas manqué de saluer l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis. Il faut rappeler qu’en deux ans, les USA ont investi plus de 90 millions de dollars en Côte d’Ivoire dans le cadre de la réalisation de plusieurs projets dans le domaine sécuritaire.

Notons que la visite de travail de Uzra Zeya en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire.