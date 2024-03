Dans le but de recenser de manière appropriée les données relatives au secteur foncier, le gouvernement met en place une plateforme numérique de gestion. Une initiative qui a priori vise à lutter contre la corruption et prôner pour une transparence dans la gestion des ressources foncières.

Burkina Faso : le gouvernement veut moderniser le secteur foncier

L’initiative de mise en place de la plateforme numérique « Cadastre fiscal » au Burkina Faso représente une avancée significative dans la modernisation du secteur foncier et la lutte contre la corruption. En effet, la plateforme vise à recenser de manière exhaustive toutes les données relatives aux parcelles et logements privés à travers le pays. Son objectif principal est d’accroître la transparence dans l’évaluation du patrimoine immobilier national.

En fournissant un accès en ligne à des informations fiables et actualisées sur les biens détenus par les promoteurs et les coopératives, la plateforme permet une gestion plus efficace du secteur foncier.

À cet effet, les données administratives sont collectées auprès des ministères concernés ainsi que des promoteurs et coopératives, garantissant ainsi la fiabilité et l’exhaustivité des informations recueillies.

En outre, toutes les informations relatives à la superficie, aux coûts, à l’état de viabilisation et autres caractéristiques des biens immobiliers devront être renseignées sur la plateforme d’ici au 22 mars. Cette initiative représente une avancée majeure dans la modernisation du secteur foncier du Burkina Faso, répondant ainsi aux besoins d’une gestion transparente et efficiente des ressources immobilières nationales.

En réalité, la mise en place de cette plateforme numérique révolutionnaire marque une étape décisive dans la quête d’un Burkina Faso moderne, en particulier dans le domaine foncier, et démontre l’engagement du gouvernement à promouvoir la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources nationales.