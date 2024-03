Ibrahim Cissé Bacongo a effectué une visite de plusieurs sites à Adjamé le jeudi 14 mars 2024. Le ministre-gouverneur était accompagné du maire Farikou Soumahoro.

Côte d’Ivoire : Ibrahim Cissé Bacongo poursuit sa tournée dans les communes

Jeudi 13 mars 2024, Ibrahim Cissé Bacongo s’est rendu dans la commune d’Adjamé. En compagnie du maire Farikou Soumahoro, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan a visité plusieurs sites.

« Hier, j’ai eu le plaisir de visiter différents sites à Adjamé, en compagnie du maire Farikou Soumahoro. Cette visite, en accord avec les recommandations du récent Comité permanent de concertation, vise à renforcer la collaboration entre le District Autonome d’Abidjan et la Mairie d’Adjamé. Notre objectif est d’assurer une meilleure coordination dans les efforts d’assainissement, de lutte contre le désordre urbain, et d’amélioration des conditions de vie et de travail au sein de cette commune », a indiqué le successeur de Robert Beugré Mambé après la visite.

Nommé le 27 décembre 2023 par Alassane Ouattara à la tête du District autonome d’Abidjan, dès sa prise de fonction le 2 janvier 2024, M. Bacongo a entrepris une série de visites dans les communes de la capitale économique ivoirienne. Ainsi, l’ancien maire de la commune de Koumassi s’est rendu à Attécoubé, au Plateau, à Marcory.

Au cours d’une rencontre avec les vice-gouverneurs, les directeurs généraux et des cadres du district, Ibrahim Cissé Bacongo avait souligné l’importance de la solidarité et de la loyauté dans son action. « Mon engagement est clair : nous travaillerons avec rigueur pour éliminer le désordre urbain et les déchets qui polluent nos rues. Très bientôt, je démarrerai des tournées dans les treize communes du District pour coordonner nos actions avec les maires locaux, en vue d’une gestion harmonieuse de notre belle ville, la Perle des Lagunes », avait-il annoncé.