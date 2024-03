Depuis quelques jours, des autorités du Niger multiplient des descentes au Bénin. Des missions de prospections qui donnent des signes d’une prochaine ouverture de la frontière côté nigérien.

Bientôt, le Niger pourrait ouvrir sa frontière avec le Bénin

Depuis la levée des sanctions imposée par la CEDEAO, Niamey n’a pas réagi. Dans les actes, rien n’a véritablement changé. Malgré l’ouverture de la frontière coté béninois à Malanville, c’est le statuquo côté nigérien. Il n’a toujours pas ouvert sa frontière. Une situation qui renforce malheureusement la souffrance des transporteurs bloqués depuis des mois.

Mais la situation pourrait connaître un dégel bientôt. Depuis une semaine, les autorités nigériennes s’activent en actions diplomatiques vers le Bénin. Au moins deux délégations nigériennes ont défilé sur le territoire béninois en l’espace d’une semaine. La première est une équipe de hauts gradés des services douaniers. Quelques jours après, ils ont été suivis par une délégation conduite par le préfet de Gaya (localité frontalière entre les deux pays).

Dans les coulisses, les autorités en visite de prospection ont montré et exprimé des signes d’une probable ouverture de la frontière côté nigérien. En tout cas, on sent que la volonté de lever les barrières est là. Il ne reste qu’à peaufiner les choses pour les rendre réelles. Une décision très attendue par les transporteurs et opérateurs économiques.

Le Bénin n’a pas cessé de lancer des appels à la reprise des bonnes relations entre les deux pays. Les autorités béninoises souhaitent l’ouverture de la frontière nigérienne pour faciliter les activités économiques qui lient intrinsèquement les deux nations et leurs peuples.

Pour rappel, le Bénin avait fermé sa frontière avec Niamey, en applications des mesures restrictives prises par la CEDEAO suite au coup d’Etat survenu le 26 juillet 2023 contre le régime de Mohamed Bazoum. La sanction n’ayant pas porté de fruit, l’organisation sous-régionale a décidé de lever les restrictions tout en exigeant la libération de Bazoum, détenu par les nouvelles autorités militaires.