Simone Gbagbo, présidente du MGC (Mouvement des générations capables), a échangé avec Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA le jeudi 7 mars 2024.

Simone Gbagbo : « Nous allons faire de bonnes choses »

Tidjane Thiam s’est rendu auprès de Simone Gbagbo le jeudi 7 mars 2024 pour une visite de courtoisie. Le président du PDCI-RDA s’est réjoui du privilège qu’il a eu de passer un moment avec l’ancienne Première dame de Côte d’Ivoire. » La première chose que je voulais faire, c’était la remercier parce qu’elle avait tenu à assister personnellement au congrès extraordinaire du PDCI qui s’est tenu en décembre à Yamoussoukrou », a déclaré le chef de file du Parti démocratique de Côte d’Ivoire après la rencontre.

Le banquier ivoirien a souligné que le premier objectif de sa démarche était d’adresser ses remerciements à Simone Gbagbo. Il avait également souhaité avoir un entretien avec l’ex-épouse de Laurent Gbagbo. « Je souhaitais vraiment recueillir ses avis, ses orientations alors que je commence mon mandat, et discuter avec elle de certaines problématiques aujourd’hui sur la scène politique ivoirienne, mais aussi sur la scène internationale. Ça a été pour moi très enrichissant. Je me réjouis de cette conversation. J’ai beaucoup appris, beaucoup écouté. J’espère avoir prochainement l’occasion d’échanger de nouveau avec la présidente du MGC et son équipe », a dit M. Thiam.

Pour sa part, Simone Éhivet Gbagbo a pris du plaisir à « discuter avec le président du PDCI« . « Je suis allée à Yamoussoukro le jour de leur congrès, mais j’y suis allée, convoquée ; j’allais dire presque manu militari, par les organisateurs du congrès. Mais c’est avec joie que je le retrouve. Je lui souhaite vraiment bon vent, et on a commencé à échanger. On va faire de bonnes choses », a annoncé la fondatrice du MGC.