L’auteur de l’incendie au tribunal de Dakar, au Sénégal, a été arrêté par les autorités. L’incendie s’est déclaré dans la matinée du jeudi 07 mars 2024. Un fait inhabituel qui n’a laissé la vigilance des autorités judiciaires

Sénégal : l’auteur de l’incendie au tribunal de Dakar interpellé

L’auteur présumé de l’incendie a été identifié et a été arrêté par la police. Il sera interrogé pour déterminer les motifs de son acte et sera poursuivi en justice. Les autorités se sont engagées à faire toute la lumière sur cet incident et à prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne se reproduise.

En effet, selon les dernières nouvelles l’auteur de l’incendie a été identifié et arrêté. Il s’agit de A. Dacosta, membre du personnel de nettoiement, qui aurait aménagé un coin dans le tribunal pour préparer des beignets qu’elle vendait sur place.

À cet effet, la gendarmerie de Thiong aurait procédé à son arrestation après l’incident. Il est probable que des enquêtes supplémentaires seront menées pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie et les motivations de l’auteur présumé. La suite des événements dépendra des résultats de l’enquête et des procédures judiciaires engagées contre A. Dacosta.