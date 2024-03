Dès la fermeture des bureaux de vote au Sénégal, Karim Wade a adressé ses félicitations au candidat Bassirou Diomaye Faye.

Présidentielle au Sénégal : Karim Wade salue la victoire de Bassirou Diomaye Faye et de la démocratie

Alors que les résultats de la présidentielle sont attendus au Sénégal, Karim Wade a déjà félicité le candidat Bassirou Diomaye Faye. En effet, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a salué la victoire du représentant du PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF).

« Je félicite chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire éclatante dès le premier tour de l’élection présidentielle. Nos concitoyens ne se sont pas laissés manipuler par de basses manoeuvres visant à fausser la sincérité du scrutin. La démocratie a gagné », a tweeté le fils d’Abdoulaye Wade.

Karim Wade, dont la candidature a été rejetée, n’a pas manquer de saluer « les militants et les sympathisants du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés de la Coalition K24 dont les votes ont été essentiels ». « Cette victoire n’est pas une fin en soi. Elle est une première étape qui nous permettra de marcher ensemble, unis par le même désir de justice, de transparence et d’égalité pour notre pays », a poursuivi l’opposant sénégalais.

S’il a appelé à célébrer « la victoire de la démocratie », Karim Wade demande aux Sénégalais de rester conscients de la longue route qui les attend. « Le Sénégal nous appelle à l’action, répondons présents avec espoir et courage », a-t-il recommandé.

Les résultats officiels de la présidentielle ne sont pas encore connus, mais le bras droit de l’opposant Ousmane Sonko est annoncé en tête.