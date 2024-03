Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire Emerse Faé a réagi au match nul concédé face aux Guépards du Bénin. Cette rencontre amicale du samedi 23 mars 2024 s’est soldée par un score nul de deux buts partout.

Emerse Faé réagit au match des Eléphants de Côte d’Ivoire face au Bénin

Le nul concédé par les champions d’Afrique face aux Guépards du Bénin n’a véritablement pas surpris le coach des Eléphants de Côte d’Ivoire, Emerse Faé. Pour sa toute première rencontre officielle après son sacre à la CAN 2023, la Côte d’Ivoire a été tenue en échec par une équipe béninoise en pleine reconstruction. Pour le patron de la sélection ivoirienne, ce score nul de deux buts partout à l’issue de cette confrontation amicale est mieux qu’une défaite.

À en croire le coach Emerse Faé, c’est la défaite qui serait grave, car elle allait gâcher la fête de Max-Alain Gradel. En effet, en début de la rencontre, un hommage a été rendu au capitaine des Eléphants Max-Alain Gradel qui jouait son dernier match en sélection nationale.

« Les matchs de reprises sont souvent difficiles, surtout quand vous avez gagné une compétition majeure comme la CAN. On était conscient que le match n’allait du tout pas être facile. En plus, il y avait l’événement du capitaine Max-Alain Gradel qui était aussi important pour nous. Donc, nous sommes contents de ne pas avoir perdu parce que cela aurait gâché la fête », a laissé entendre le coach des Eléphants.