Ce dimanche, Macky Sall a accompli son devoir de citoyenneté avec son épouse, dans le cadre du processus de sa succession. Au Sénégal, l’élection présidentielle se déroule sous la supervision adéquate des autorités compétentes et la présence d’observateurs internationaux pour garantir l’intégrité du processus électoral.

Le président Macky Sall et son épouse ont fait leur exercice de citoyenneté

Le président Macky Sall a voté ce matin avec son épouse au collège Thierno Mamadou Sall du quartier Peulgha. La participation active du président Macky Sall et de la Première Dame Marième Sall à cet exercice démocratique témoigne l’importance de l’engagement civique et de l’exemple des dirigeants dans un système démocratique.

Selon les premières informations et constats, les élections se déroulent sans troubles. Dix-huit neuf (19) candidats sont en lice pour participer aux élections. Pour rappel, les élections devraient tenir le 25 février dernier, mais ont été reportées par le Président Macky Sall, ce qui a conduit à des tensions politiques conduisant à la mort et à l’arrestation de plusieurs personnes.

Mais après la contestation, la date du 24 mars 2024 a été fixée et validée par le Conseil constitutionnel. Environ 7 millions d’électeurs sont inscrits sur la liste. A quelques jours du vote, plus de 264 924 cartes d’électeurs avaient déjà été partagées.

À l’étranger, environ 807 bureaux de vote sont ouverts et 15 633 sur le territoire national, soit environ 16 440 bureaux de vote au total. Ces élections contribuent à renforcer la stabilité politique et sociale du Sénégal, ainsi que sa réputation en tant que démocratie exemplaire en Afrique et dans le monde.