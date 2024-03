La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a présenté ses condoléances aux familles des 23 militaires tués dans une embuscade djihadiste survenue dans la nuit du mercredi à jeudi dans la région de Tillabéri.

Attaque au Niger : la CEDEAO présente ses condoléances aux familles éplorées

Le Niger est à nouveau frappé par la nébuleuse terroriste. Dans la nuit du mercredi à jeudi, une unité de l’armée nigérienne de retour d’une opération de ratissage est tombée en embuscade entre les localités de Teguey et Bankilaré, dans la région de Tillabéri.

Selon le ministère de la Défense, 23 soldats sont morts et 17 autres blessés. Mais les forces loyalistes ont réussi à neutraliser une dizaine d’assaillants. Cette attaque meurtrière n’a pas revendiqué deux principaux groupes armés sont actifs dans cette zone des trois frontières entre le Mali et Burkina Faso.

Dans un communiqué, la CEDEAO a condamné fermement cet acte lâche et barbare et a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple nigériens. « Cet acte lâche et barbare est une nouvelle illustration de la cruauté des terroristes qui endeuillent la région du Sahel », a écrit l’organisation sous-régionale.

Aussi, a-t-elle exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple nigériens et a présenté ses « sincères condoléances aux familles endeuillées et aux Forces Armées ».

