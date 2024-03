Après avoir remporté en 2010, le concours de musique Vodacom Superstar, un concours organisé par l’entreprise de télécommunication Vodacom en collaboration avec la star américaine Akon, le chanteur congolais, Innoss’B connaît un succès fulgurant avec son premier single. Engagé pour la cause humanitaire, il vient d’être sollicité par le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

Innoss’B en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial

Le chanteur congolais, Innocent Didace Balume alias Innoss’B, s’est vu propulsé au devant de la scène musicale africaine avec son single « Ozo Beta Mabe », sorti en 2018. Ce qui fait de lui comme l’un des jeunes artistes congolais et africains les plus réussis avec le clip vidéo de cette chanson avec lequel il a recueilli un million de vues sur YouTube en seulement cinq mois. des années plus tard, ses singles à succès ultérieurs « Yo Pe », « Meme », « Archour », « Olandi », « Amina » et « Best », lui ont valu une reconnaissance internationale et l’ont conduit à travers une tournée transcontinentale.

Le propulseur du rythme musical Afro-Congo, est même considéré par la BBC comme l’une des stars africaines ayant le potentiel de succès mondial en 2020. En plus de cela, Innoss’B est devenu le premier artiste congolais à avoir plus de 100 millions de vues sur YouTube pour son remix « Yo Pe », en featuring avec le chanteur tanzanien Diamond Platnumz.

C’est fort de son importance dans l’industrie musicale africaine et de son implication à la cause des personnes en difficulté que le Programme Alimentaire Mondial (PAM) vient de le solliciter en tant que Haut Niveau Supporteur de cette institution onusienne, qui lutte contre la faim dans le monde. La signature de ce partenariat a eu lieu ce mardi 26 mars à quelques jours de la sortie du nouvel EP ‘’Calcul’’, de Innoss’B. Son rôle sera désormais de promouvoir les actions et les causes défendues par le PAM en Afrique. Et à travers sa voix, il va sensibiliser son public à la question de l’accès à une alimentation suffisante pour tous.