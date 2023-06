RDC : Innoss’B engage une procédure judiciaire contre TV5 Monde

Innoss’B envisage de porter plainte contre TV5 Monde. Cela, suite à un reportage controversé réalisé fin mai dernier contre le chanteur congolais en RDC.

Le chanteur congolais, Innocent Didace Balume alias Innoss’B ne décolère pas contre la chaîne francophone TV5 Monde.

Dans un communiqué signé des mains de son Avocat, Me Said Lafifou, au barreau de Moroni aux iles Comores, le précurseur de l’Afro-Congo envisage de porter plainte contre la chaîne pour calomnie et diffamation.

En effet, dans un reportage réalisé par TV5 Monde à Goma dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) et diffusé le lundi 29 mai dernier, Innoss’B a été présenté comme hostile à la campagne de sensibilisation contre l’agression de cette partie du pays.

La télévision a recueilli les opinions de la population de Goma dont la majorité était fortement en désaccord avec les déclarations d’Innoss’B.

Ce qui lui aurait porté préjudice. '’Votre reportage a été fait volontairement pour tromper les téléspectateurs en ce sens qu’il présente mon client comme hostile à la campagne de sensibilisation contre l’agression de l’Est de la RDC.

Le caractère calomnieux et diffamatoire de ce reportage ne souffre d’aucun doute’’, indique le communiqué.

Depuis lors, selon l’Avocat du chanteur congolais, sa sécurité ainsi que celle de sa famille, sont menacées en RDC. Ce reportage, à en croire le communiqué, a fait perdre plusieurs contrats de productions de spectacles à Innoss’B, notamment aux Etats-unis où il est connu.

De ce fait, l’artiste demande ainsi réparation des préjudices subis par lui et ses partenaires suite à la diffusion de ce reportage.

Pour le moment, la chaîne francophone n’a pas encore réagi à ces accusations.