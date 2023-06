Fally Ipupa en conflit avec sa fille Keyna, déclare : ‘’Je suis considéré mort’’

Fally Ipupa n’est plus en odeur de sainteté avec sa fille aînée, Keyna. Après les révélations de cette dernière sur les réseaux sociaux sur les relations tendues avec son père, le chanteur congolais a remis les pendules à l’heure.

Fally ipupa : ‘’Imaginez qu’une mère déclare qu’elle considère que ses enfants sont des orphelins alors que leur père est encore vivant !’’

Les relations entre Fally Ipupa et sa fille Keyna Ipupa ne sont plus au beau fixe depuis bien longtemps. Père et fille ne s’adressent plus la parole, a révélé l’aînée de la famille dans un direct Tik-Tok avec interaction avec ses abonnés. ‘’Ça fait des années que ces petits jeux durent et ce n’est pas la première fois qu’on ne se parle pas pendant longtemps. Nous passons des années à ne pas s’adresser la parole et ça ne me fait rien du tout’’, avait-elle déclaré.

Le chanteur congolais est resté silencieux, mais finalement, il a décidé de s’exprimer sur la brouille avec sa fille, Keyna. ‘’Imaginez qu’une mère déclare qu’elle considère que ses enfants sont des orphelins alors que leur père est encore vivant ! Savez-vous ce que cela signifie ? ça signifie que moi, leur père, je suis déjà mort. Et lorsque vous avez une fille de plus de vingt ans, nous supposons que celle-ci a atteint un certain niveau de maturité pour recadrer sa mère pour ses propos, mais c’est le contraire. Alors, comme je suis considéré mort, une personne décédée ne se promène pas avec des tatouages, ses tatous ont été enterrés avec ce père-là qu’elles avaient déjà enterré’’, souligne-t-il.

Raison pour laquelle, Dicap la Merveille a dissimulé le prénom de sa fille aînée, tatoué sur son bras gauche. Il trouve que Keyna lui a manqué de respect et qu’il ne peut pas accepter cela. L’artiste est même allé plus loin en faisant allusion à son fils qu’il allait recadrer si ce dernier arrivait à avoir un comportement pas correct sur les réseaux sociaux. ‘’Si mon fils Marcossis se permet aussi de me manquer de respect sur internet, j’enlèverai également ce tatouage portant son nom, c’est un message pour tous mes enfants’’, précise-t-il.

Avant de faire un rappel d’un fait : ‘’Marcossis, pour la petite histoire, il a grandi mais c’est mon fils, mon héritier, je passe du temps avec lui comme s’il était mon pote. Un jour, il a posté un truc sur Tik Tok que je n’avais pas validé et c’est quelqu’un qui me l’a montré. Dès qu’on m’a rapporté ça, j’ai pris mon téléphone et je lui ai demandé pour qui il se prend pour poster ce genre de chose ? Puis je lui ai interdit totalement TIK Tok pendant 4 mois. Je ne lui parlais presque plus et quand ma colère s’est calmée, je lui ai redonné l’autorisation d’utiliser Tik Tok’’.

Selon le chanteur congolais, les pères qui acceptent que leurs enfants leur manquent de respect sous prétexte que ces derniers sont nés en Europe, un jour ils finiront par leur porter main.