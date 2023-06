Municipales 2023: Les jeunes de Tiassalé choisissent le développement avec Alpha Sanogo

Réunis au sein du mouvement « Ensemble pour le développement de Tiassalé » (EDT), plusieurs jeunes issus de divers horizons, ont décidé de soutenir Alpha Sanogo, le candidat désigné du RHDP, aux élections municipales du 02 septembre 2023 dans la commune de Tiassalé.

Alpha Sanogo aux jeunes de Tiassalé: « Enlevez la gestion de la mairie entre les mains d'un apprenti »

La salle de réunion de la sous-préfecture de Tiassalé a abrité, le samedi 03 juin 2023, la cérémonie d’investiture du mouvement EDT (Ensemble pour le développement de Tiassalé). Au cours de cette activité qui a draîné un nombre impressionnant de jeunes venus de divers horizons, Albert Guéi a, au nom du mouvement, promis le soutien de la jeunesse au candidat du RHDP.

« Monsieur Alpha Sanogo, le slogan de Ensemble pour le développement de Tiassalé, est limpide comme de l’eau de roche et ne souffre d’aucune ambiguïté: ‘’Alpha Sanogo, mon choix’’. Un choix qui se concrétisera en acte de vote le 02 septembre 2023 (…) L’EDT vous donnera le levier du développement de sorte à décupler, à accélérer le développement de Tiassalé », a-t-il promis.

Expliquant le choix porté sur le candidat du parti au pouvoir, le président du mouvement EDT a indiqué qu’Alpha Sanogo est un homme d’action, un homme de terrain, un homme au grand coeur. « Votre humanisme démontré au quotidien pour vos semblables, ne cesse de témoigner de vous. Dans la quasi-totalité de la sphère sociale, vos actions sont probantes (santé, éducation, parrainage, soutien et j’en passe), édifices religieux. L’EDT qui se veut le creuset de toutes les couches et obédiences politiques, est en parfaite synergie avec vous car quand Alpha dit, Alpha fait », a-t-il justifié.

"Donnez-moi la mairie le 02 septembre et vous verrez que la vie des Tiassaléens, va changer "

Albert Guéi n’a pas manqué d’exhorter le parrain Alpha Sanogo à continuer d’agir et à rester fidèle à ses idéaux de travail, d’abnégation et de persévérance. « Nous sommes conscients de votre engagement résolu à faire le bien et votre ambition à accroitre le développement dans cette ville de Tiassalé. L’EDT dont vous êtes l’incarnation, par ma voix, veut vous dire qu’il est avec vous, qu’il vous soutient, qu’il vous soutiendra jusqu’à la victoire qui vous portera à la mairie de Tiassalé », a-t-il renchéri.

Prenant la parole, Alpha Sanogo a rappelé être en mission pour le président de la République, Alassane Ouattara, afin de booster le développement de Tiassalé. « En moins de trois mois, j’ai installé près de 300 jeunes dans le domaine de l’agriculture. Je suis le seul cadre à avoir mis en place un fonds de 50 millions pour financer les femmes. On a formé les jeunes et mis à leur disposition un fonds de 15 millions. J'ai un projet prêt pour la construction d'une nouvelle gare routière moderne. Enlevez la gestion de la mairie entre les mains d'un apprenti. Donnez-moi la mairie le 02 septembre et vous verrez que la vie des Tiassaléens, va changer », a déclaré Alpha Sanogo.