Africa CEO Forum - Secteur privé: L'exhortation de Patrick Achi aux pays africains

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a dit que les pays africains doivent poursuivre vigoureusement leurs stratégies et exécuter rigoureusement leurs programmes de promotion du secteur privé, en vue d'atteindre l'émergence de champions nationaux africains qui traceront les nouveaux sillons garants de l'épanouissement des générations à venir.

Patrick Achi prononçait, le lundi 05 juin 2023 à Abidjan Sofitel hôtel Ivoire, au nom du Président Alassane Ouattara, le discours d'ouverture officielle de la 9ème édition du sommet économique Africa CEO Forum placée sous le thème « Réussir malgré les crises - De 300 à 3 000 : comment accélérer l’émergence de la prochaine génération de champions africains ? ».

''Nous devons, par tous moyens, aider nos futurs champions à s'intégrer dans les chaînes de valeurs mondiales par les mécanismes novateurs en facilitant l'accès au savoir, aux financements et aux marchés. Impliquer notre secteur privé et nos champions nationaux dans la transformation structurelle de nos économies, c'est possible'', a dit le Premier Ministre ivoirien. Ce, en présence du Président de la République, Alassane Ouattara, des représentants des Présidents de Mozambique, d'Angola, du Niger, et de nombreux chefs de gouvernement et d'investisseurs.

Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, face aux enjeux d'éclosion des champions nationaux, Patrick Achi est revenu sur la mise en place du Guichet unique des Entreprises (GUDE) et du Programme économique Pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE) entièrement alignés sur le thème de cet Africa CEO Forum.

Il a également rappelé que depuis 2012, le pays a réussi à assainir son cadre macroéconomique, à maintenir un taux de croissance moyen du PIB de 7% depuis 2012, à tripler le budget de l'État, à multiplier par 7 le volume des investissements publics et privés, à contenir l'inflation et le niveau d'endettement et à réduire significativement la pauvreté.

''Pour les dix prochaines années, dans sa Vision 2030 pour une Côte d’Ivoire solidaire, nous entendons doubler à nouveau le PIB par habitant, réduire le taux de pauvreté de moitié, augmenter l’espérance de vie de dix ans et créer 8 millions d’emplois pour notre jeunesse.

C’est la raison pour laquelle, une fois de plus, avec clairvoyance et anticipation, le Président Alassane Ouattara a déclaré l’année 2023 ''Année de la Jeunesse'' et mis en place un plan triennal de 1 100 milliards de FCFA, unique dans notre Histoire par son ampleur et son volontarisme'', a annoncé Patrick Achi.

Plus de 1 800 chefs d’entreprises, investisseurs et décideurs politiques sont venus de plus de 70 pays d’Afrique et du monde entier pour participer à ce sommet annuel qui se positionne comme l'un des plus grands rendez-vous du secteur privé africain.

Initiative conjointe de Jeune Afrique Media Group et de la Société financière internationale (IFC), le Africa CEO Forum 2023 prend fin le 06 juin 2023. Des conférences, des débats et des rencontres de très haut niveau y sont au menu.

