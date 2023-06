Africa CEO Forum : Le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute à Abidjan

Le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute, a été accueilli par Patrick Achi, son homologue ivoirien, en compagnie de Marie Yvette Koloko, l'ambassadeur de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire, à l'aéroport Félix Houphouët Boigny, dimanche 4 juin 2023.

Le Chef du gouvernement Camerounais prend part à l'édition 2023 de l'AFRICA CEO FORUM, les 5 et 6 juin, dans la capitale économique ivoirienne

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute qui représente le président Paul Biya à cette rencontre de haut niveau, conduit une délégation de 20 entreprises relevant des secteurs privé et parapublic.

Ces structures actives dans la production, la transformation ou les services dont la finance, l'assurance, le transport logistique et les travaux publics, auront plusieurs espaces de communication, à ce rendez-vous, pour vendre les opportunités d'investissement au pays des lions indomptables.

Ce déplacement s'inscrit dans la vision du président Paul Biya et des orientations stratégiques qu'il a définies à son gouvernement.

Promouvoir le Cameroun, cette terre d'attractivité où les entreprises privées devraient s'établir pour rentabiliser leurs investissements dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant.

AFRICA CEO FORUM est le plus grand rendez-vous continental des chefs d'entreprises. Cette tribune de promotion des opportunités d'investissement sur le continen, est organisée par Jeune Afrique Média Group.

L'édition 2023 de cette initiative mobilise plusieurs Chefs d'État et de gouvernement, 40 ministres et plus de 1800 participants.

Info : S.B