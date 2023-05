Africa CEO Forum 2023: Faire réussir malgré les Champions africains malgré les crises

L’ AFRICA CEO Forum organisera l’édition 2023 de son Sommet Annuel les 5 et 6 juin à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sur le thème : « Réussir malgré les crises. De 300 à 3000 : comment accélérer l’émergence de la prochaine génération de champions africains ».

Le président Macky Sall, hôte de marque d'Alassane Ouattara à l' Africa CEO Forum 2023

L’Afrique est-elle condamnée à subir les crises des autres ou bien peut-elle élaborer à travers ses principaux acteurs économiques une riposte commune ? C’est en substance la question à laquelle les participants à l’édition 2023 du Sommet Annuel de l’AFRICA CEO FORUM, organisé les 5 et 6 juin prochains à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sont appelés à répondre.

Dans un contexte d’incertitudes et de prolifération des crises à l’échelle mondiale, la construction d’économies africaines autonomes, résilientes et prospères sera cette année plus que jamais une priorité pour le plus grand rassemblement annuel du secteur privé en Afrique.

Comme le souligne le thème de cette édition 2023, « Réussir malgré les crises – De 300 à 3000 : comment accélérer l’émergence de la prochaine génération de champions africains », l’AFRICA CEO FORUM veut créer les conditions d’un dialogue qui permette la mise en place de politiques publiques favorables à l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises africaines réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de dollars.

Si le continent veut limiter l’impact des crises exogènes sur le continent, la multiplication des champions Africains fait figure de nécessité absolue.

Après son retour en présentiel en 2022, l’AFRICA CEO FORUM 2023 accueillera de nombreuses personnalités. Aux côtés de Son Excellence Monsieur le Président Maky Sall, se tiendront S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire ; S.E.M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal ; Makhtar Diop, Directeur général de l’IFC (Groupe de la Banque Mondiale) ; Claudio Descalzi, PDG d’ENI ; Peter Ndegwa, CEO de Safaricom ; Portia Derby, CEO de Transnet ; Kuseni Dlamini, Président de Massmart Holding ; Delphine Traore, Directrice Générale d’Allianz Africa ; Samaila Zubairu, President & CEO d’Africa Finance Corporation ; Hassanein Hiridjee, CEO d’Axian Group ; Karim Beguir, CEO d’INSTADEEP ; Jerome Henique, CEO d’Orange Moyen-Orient et Afrique ; Hardy Pemhiwa, CEO de Cassava Technologies ; Richard Bielle, PDG du Groupe CFAO ; Jacques Vermeulen, CEO de Coca-Cola Beverages Africa ainsi que de nombreux autres décideurs venus de toute l’Afrique et du monde entier.

L’AFRICA CEO FORUM réunit toute l’année CEO, investisseurs internationaux et gouvernements africains. Chaque année, son sommet annuel – coorganisé avec International Finance Corporation – représente l’occasion de se rassembler pour plus de 1800 décideurs, dont 900 CEO.