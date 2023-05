CAN Côte d'Ivoire 2023: La CAF ouvre un appel d'offres pour la diffusion télé

CAN - La CAF a ouvert un appel d'offres (ITT) pour la diffusion hôte et les services de télévision pour des événements prévus en 2023, 2024 et 2025, notamment ses événements phares : la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire CAN 2023 et les compétitions interclubs de la CAF.

Côte d'Ivoire CAN 2023: Les diffuseurs ont jusqu'au jeudi 25 mai 2023 pour leurs soumissions à la CAF

Le processus d'appel d'offres permettra à la CAF de sélectionner les entreprises les mieux placées pour atteindre les objectifs de la CAF de fournir une couverture de classe mondiale du tournoi et d'offrir aux fans en Afrique et dans le monde entier une expérience de visionnage de haute qualité.

L’appel d’offres couvre un éventail de domaines, notamment la production de radiodiffusion hôte, la distribution par satellite et le graphisme.

La CAF lance un processus d'appel d'offres pour la diffusion hôte et les services connexes, y compris pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies de Côte d'Ivoire et les compétitions interclubs de la CAF

Le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a déclaré : « La CAF connait l'importance de sélectionner le bon partenaire qui nous aidera à atteindre nos objectifs. La télévision occupe une place très importante dans les objectifs stratégiques de la CAF et la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire nous donnera l'occasion, avec les nouveaux partenaires, d'offrir ce que nous croyons tous être la meilleure CAN jamais organisée ».

Les parties intéressées peuvent soumettre des offres pour tous les services inclus, ou seulement pour des services spécifiques dans des domaines d'expertise.

Les événements concernés par l'appel d'offres sont les suivants :

- La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023

- Les Eliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025

- La Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2024

- Le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2024

- La Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2023/24

- La Coupe de la Confédération TotalEnergies 2023/24

- La Super Coupe de la CAF TotalEnergies 2023

- La Super Coupe de la CAF TotalEnergies 2024

- La Ligue des Champions Féminine de la CAF TotalEnergies 2023

- La Ligue des Champions Féminine de la CAF TotalEnergies 2024

Les sociétés ou organisations de médias souhaitant participer aux appels d'offres peuvent demander l'ITT par courrier électronique. Les parties intéressées doivent contacter : mediasales@cafonline.com

Les soumissions à la CAF doivent être reçues avant 12h00 - heure du Caire (EGY) le jeudi 25 mai 2023.