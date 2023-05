Projet « boucle ferroviaire »: Ce qu'Amadou Koné a dit à la Réunion ministérielle de l’UEMOA

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a présidé le vendredi 5 mai 2023 à l’hôtel Pullman à Abidjan-Plateau la Réunion des ministres en charge des Transports des États membres de l’union économique et monétaire ouest africaine ( UEMOA) sur la relance de la mise en œuvre du projet régional de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou-Lomé. Projet piloté par la commission de l'UEMOA. Il s’agit d’une boucle longue de 2.928 km dont 1.952 km à réhabiliter et 977 km à construire. Sa réalisation permettra de renforcer transport de fret et rendre compétitive l’économie sous régionale.

Réunion ministérielle de l’UEMOA sur le projet « boucle ferroviaire » : Seuls des engagements fermes et forts sont attendus ( Amadou Koné)

« Notre espace communautaire est confronté à un déficit en infrastructures de transport ferroviaire avec tous les corollaires que vous connaissez : dégradation rapide des routes du fait de la surcharge des véhicules de transport lourd de marchandises entraînant des coûts élevés de l’entretien routier et des services de transport, des problèmes de sécurité routière et environnementaux. Cette situation pèse lourdement sur le développement économique de notre sous-région ». Tel est le constat fait par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné lors de l’ouverture de la réunion sectorielle des ministres en charge des Transports de l’espace UEMOA dans le cadre de la relance du projet régional de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou-Lomé, ce vendredi 5 mai 2023 à Abidjan.

De la nécessité de relancer le projet pour un transport de fret rentable et compétitif

Pour le ministre Amadou Koné, président de la présente session Ministérielle, la promotion du transport ferroviaire est donc devenue indispensable voire incontournable pour les États membres de l’UEMOA. Ce qui nécessite la conception et la réalisation d’un réseau ferroviaire de transport intégré et fiable, en accélérant la mise en œuvre des projets régionaux.

« Nous l’avons compris depuis plus d’une décennie. Nos Etats ont donc besoin de mettre en commun leurs moyens et de conjuguer leurs efforts pour relever les défis de modernisation et de développement des infrastructures régionales…D’où l’importance de cette réunion car nous sommes tous conscients que seuls des engagements fermes et forts donneront l’espoir de voir le train circuler depuis Abidjan jusqu’à Lomé en passant par Ouagadougou, Niamey et Cotonou » a exhorté le ministre Amadou Koné de la Côte d’Ivoire.

Il faut noter qu’il s’agit d’une boucle longue de 2.928 km dont 1.952 km à réhabiliter et 977 km à construire. Sa réalisation permettra de renforcer transport de fret et rendre compétitive l’économie sous régionale.

Les engagements de l’UEMOA et des partenaires financiers et Techniques

Rappelons que la réunion du jour qui fait suite à plusieurs autres rencontres permettra selon les participants d’établir l’état de mise en œuvre des recommandations de la réunion des ministres du 7 novembre 2019 et de définir de nouvelles orientations pour la mise en œuvre effective du projet.

En effet, en dépit des efforts consentis par les parties prenantes, de nombreuses difficultés de plusieurs ordres continuent de plomber la mise en œuvre de cet important projet, notamment : la faible synergie dans les actions mises en œuvre par les différents acteurs et les difficultés de mobilisation des partenaires financiers pour diverses raisons .

« Fort de son mandant régional, la commission de l’UEMOA s’attellera à créer les conditions nécessaires ainsi que les mécanismes appropriés pour assurer la mise en œuvre du projet, notamment les harmonisations techniques nécessaires et la mise en place d’un dispositif institutionnel de suivi et de coordination régionale des interventions des parties prenantes » a promis M. Jonas Gbian, commissaire chargé du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports, représentant le Président de la commission de l’UEMOA.

Au nom des partenaires financiers et Techniques du projet ( BAD, BOAD, UE…) et au nom du Dr Akinwumi ADESSINA, président du groupe de la banque africaine de développement ( BAD), M. Jean-Noël ILBOUDO, chef division régionale Afrique de l’ouest à la BAD a salué la détermination des États concernés et de la commission de à faire avancer ce projet « dans le nouvel environnement marqué notamment par la cession des actifs du principal opérateur sur certaines lignes ferroviaires existantes ainsi que la résolution des contentieux ».

Ainsi, la BAD s’est-elle engagée à plaider auprès d’autres donateurs en faveur du projet, à exhorter les pays concernés par le projet à l’inscrire comme priorité dans les Documents de programmation avec la Banque, à contribuer à la demande des pays, au financement des études et réalisations du projet et enfin à apporter des ressources additionnelles à travers son guichet secteur privé, pour la participation éventuelle du secteur privé dans un cadre de partenariat public-privé ( PPP).

Cette réunion Ministérielle a été précédée d’une réunion des experts des cinq pays concernés tenue du 2 au 4 mai 2023 à Abidjan.

Sercom Ministère des Transport