Côte d'Ivoire: Et c'est parti pour la 4è édition de la Sécurité Routière!

Débutée en février 2023, la semaine nationale de sécurité routière instaurée par le conseil des Ministres en janvier 2023 se poursuit sur le terrain sous la houlette du Ministère des Transports. Sa 4e édition a été lancée le mercredi 3 mai 2023 au 26e étage de l’immeuble postel 2001, Abidjan-Plateau par le conseiller technique du Ministre des transports, M. Kouakou Étienne.

Sécurité Routière : Le Ministère des transports lance le 4e mois ( mai 2023) de la Semaine de sensibilisation ( Étienne Kouakou)

C'était lors d'un point presse qu'il a animé en présence du conseiller technique régional, le Directeur Général de l'Oser, du Directeur de la Police Spéciale de la Sécurité Routière( PSSR) et du Directeur Général de la DGTTC.

A l'entame de ses propos, le représentant du Ministre Amadou Koné a rappelé le contexte de l'institution de cette semaine." Il s'agit d'une initiative du gouvernement dont l'objectif est de sensibiliser les usagers à plus de civisme sur la route" a- t- il indiqué. Avant d'ajouter qu'elle vise le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, l'exhortation à la détention de tous les documents de transport et l'entretien des véhicules.

La présente édition qui se déroulera du 03 au 10 mai 2023 sera essentiellement marquée par une sensibilisation de proximité en cette période de saison de pluie. Sur l'ensemble du territoire, des postes de sensibilisation seront tenus dans les grandes villes du pays et sur les axes accidentogènes notamment les axes Abidjan- Aboisso-Noé, Abidjan- Abengourou, Abidjan- Yamoussoukro -Ouangolo et l'axe Yamoussoukro- Bouaflé- Daloa.

Un accent particulier sera également mis sur les conducteurs de 02 et 03 roues et les messages porteront entre autres sur l'excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant, le défaut d'éclairage du véhicule, le non port de la ceinture de sécurité, la conduite en état d'ivresse, les plaques d'immatriculations inexistantes, illisibles, fantaisistes ou altérées.

Au terme de son intervention, M. Kouakou Étienne a précisé qu'une équipe se déploiera dans les régions du Sud Comoé à la rencontre du comité local de la sécurité routière à Aboisso et à Noé pour une sensibilisation des conducteurs routiers de poids lourds et une autre, à l'endroit de la jeunesse d' Abengourou à l’Est du pays.

Sercom Ministère des Transport