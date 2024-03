Dans le but de régulariser les dépenses du gouvernement au Burkina Faso et renforcer les stratégies de lutte contre le terrorisme, les autorités ont mis fin aux allocations financières pour certaines missions d’audits et d’inspections.

Burkina Faso : le gouvernement met fin aux allocations financières des missions d’audits

Plus de dépenses pour les missions dans la province du pays au Burkina Faso. Le premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem a stoppé l’octroi d’allocations financières pour les missions d’audits, d’inspections et de suivi des recommandations se déroulant au lieu de résidence habituelle des missionnaires.

À en croire le premier ministre, seuls les agents ayant des missions hors de leur province où à une distance d’au moins cinquante (50) kilomètres à l’intérieur de leur résidence habituelle peuvent bénéficier d’une allocation de mission.

Ainsi, cette décision mise en vigueur vient mettre fin à toutes les dispositions antérieures contraires. Par ailleurs, le ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a rassuré l’opinion publique que cette initiative vise à rationaliser les dépenses publiques dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et de la prise en charge des nombreuses personnes déplacées.