Jeudi 28 février 2024, le NDI a procédé au lancement officiel du programme Communautés résiliente par le dialogue et l’art (CORDIAL) en présence de la ministre Myss Belmonde Dogo.

Côte d’Ivoire : Le programme CORDIAL du NDI officiellement lancé

François Traoré, directeur résident du NDI a précisé que le programme CORDIAL est une initiative soutenu par le gouvernement américain, à travers l’Agence americaine pour le développement international (USAID) et mis en œuvre par le National Democratic Institute. Et ce, en partenariat avec les communautés couvertes par le programme, l’ONG Action psychologique Côte d’Ivoire, la Concertation interpartis pour les élections et la démocratie. Le programme bénéficie aussi du soutien institutionnel du ministère de la Cohésion nationale.

Dans son allocution, M. Traoré a soutenu qu’au cours des dernières décennies, la polarisation du débat et des pratiques politiques et la violence qui en a découlée ont mis en mal la cohabitation légendaire qui caractérise la Côte d’Ivoire. « Le programme CORDIAL a été conçu pour contribuer à la cicatrisation des blessures » des communautés, a ajouté le directeur résident du NDI.

Pour sa part, Myss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté , a souhaité que la flamme allumée en Côte d’Ivoire après la Coupe d’Afrique des Nations 2023 ne s’éteigne pas. « Nous devons avoir un pays en paix en 2025. Chaque compartiment de la population aura son rôle à jouer. Notre grande richesse, c’est notre diversité ethnique. Nous devons être unis dans notre diversité », s’est-elle exprimée.

Notons que le programme CORDIAL se base sur l’approche People-To-People, qui privilégie le raffermissement des relations interpersonnelles (de personne à personne) pour (re)construire une relation brisée du fait d’un conflit, une violence. Il a pour objectif de fournir aux institutions locales la capacité d’entreprendre des efforts inclusifs et durables de réconciliation et de résolution des conflits et permettre aux communautés situées dans les zones désignées et affectées par les violences intercommunales et électorales passées commencent de gérer les impacts des traumatismes et à instaurer la confiance entre les groupes identitaires.

S.E.M. Jessica Davis Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire, a rehaussé la cérémonie de sa présence. Deux panels ont porté sur la présentation du projet CORDIAL : aperçu de la stratégie, des objectifs, des approches des activités et des résultats à atteindre et la présentation succincte des résultats de l’étude de base et l’étude genre réalisées dans le cadre du programme.