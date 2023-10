Côte d'Ivoire-Gouvernement : KKB passe la main à Myss Belmonde

Kouadio Konan Bertin dit KKB n'a pas été reconduit par Alassane Ouattara dans le gouvernement de Robert Beugré Mambé. L'ancien ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale vient de passer la main à Myss Belmonde Dogo. La passation de charges a eu lieu le vendredi 20 octobre 2023.

Côte d'Ivoire-KKB fait ses adieux au gouvernement

Kouadio Konan Bertin ne fait pas partie du nouveau gouvernement ivoirien dirigé par Robert Beugré Mambé. Anciennement titulaire du portefeuille du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, KKB n'a pas été reconduit par Alassane Ouattara.

Au cours d'une cérémonie de passation de charges le vendredi 20 octobre 2023, l'ancien député de Port-Bouët a passé la main à Myss Belmonde Dogo, la nouvelle ministre Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Le ministre sortant a profité de l'occasion pour dresser le bilan de son action à la tête de son ministère. KKB a fait savoir que ses acquis ont été possibles grâce à l’élaboration de la stratégie nationale de la Réconciliation et de la cohésion sociale (2021-2025). Pour lui, "cette stratégie demeure la boussole pour poursuivre les actions de cohésion nationale". Il a souhaité qu’elle soit utile au pilotage de ce secteur hautement déterminant pour le vivre ensemble.

Pour sa part, Myss Belmonde Dogo a montré son engagement d'oeuvrer "pour une Côte d’Ivoire plus cohésive et harmonieuse". "Le défi d’une Côte d’Ivoire cohésive commande une synergie d’actions et l’engagement de toutes les filles et fils du pays, de la Chambre des rois et chefs traditionnels en passant par tous les guides religieux, les hommes, les femmes, les jeunes et les politiques", a-t-elle reconnu.