A l’issue de l’élection présidentielle au Sénégal, le candidat Diomaye Faye est venu en tête avec la majorité des voix. En attendant les résultats officiels, tous ses challengers lui adressent les félicitations. Tout comme les présidents des pays frères, Mamadi Doumbouya lui a également félicité pour sa brillante élection dès le premier.

Mamadi Doumbouya félicite Diomaye Faye pour sa brillante élection à la présidentielle au Sénégal

Avant la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome – CENA, tous les candidats à la présidentielle ont reconnu la victoire du candidat du Pastef à l’élection présidentielle au Sénégal. A l’instar donc des pays qui ont déjà adressé leur note de félicitations au nouveau président du Sénégal, figure le chef de la transition en République de Guinée. Dans un message, le président Mamadi Doumbouya s’est réjoui de la vitalité de la démocratie au Sénégal et se dit prêt à collaborer avec le nouveau dirigeant du pays.

« Au nom du peuple souverain de Guinée et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi qu’à votre équipe et à tout le peuple sénégalais. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse », a fait savoir le général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya avant de préciser qu’il a hâte de collaborer avec le nouveau président Bassirou Diomaye Faye dans un esprit panafricain pour le plus grand bonheur de nos peuples.