À l’instar d’autres personnalités politiques africaines, Guillaume Soro a salué l’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en qualité de président de la République du Sénégal.

Guillaume Soro : « Le vent du changement souffle véritablement à travers tout le continent africain »

Bassirou Diomaye Faye a été élu président du Sénégal à l’issue de l’élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024. Avant la proclamation des résultats officiels, Amadou Ba a appelé le candidat du PASTEF (Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) pour le féliciter.

Guillaume Kigbafori Soro n’a pas hésité à adresser ses vives félicitations au futur succession de Macky Sall. « Cette victoire nourrit l’espoir que le vent du changement souffle véritablement à travers tout le continent africain. C’est avec une immense joie et une grande fierté que j’ai suivi l’élection de monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême du Sénégal », a déclaré le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires).

L’ancien Premier ministre d’Alassane Ouattara s’est réjoui de « cette victoire historique et porteuse d’espoir pour le peuple sénégalais ». « La victoire éclatante de monsieur Faye, qui devient à 44 ans, le 5e président de la République du Sénégal, est un témoignage éloquent de la détermination du peuple sénégalais et de sa volonté indomptable de voir émerger un changement véritable », a ajouté M. Soro.

Le leader des soroistes a fait remarquer que le compagnon d’Ousmane Sonko a un parcours emblématique, sans oublier sa détermination et son engagement envers la justice et la démocratie.

« Malgré les obstacles et les épreuves, y compris une détention injuste pendant presqu’une année, il a su rester résolu, au côté de son ami et camarade Ousmane Sonko, dans leur lutte commune pour un Sénégal plus juste, plus équitable et plus inclusif. Son élection symbolise le triomphe de l’espoir sur le renoncement et de la démocratie sur l’autoritarisme », a ajouté Guillaume Soro.