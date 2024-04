7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La renommée mondiale de Cristiano Ronaldo attire partout où il se déplace. Récemment, en déplaçant en Slovénie pour un match amical pendant la trêve internationale contre le pays hôte, le joueur portugais a séjourné dans un hôtel. Et le lit dans lequel le quintuple Ballon d’Or a dormi va être mis en vente aux enchères.

Un lit de Cristiano Ronaldo mis en vente

Les personnalités publiques de la musique ou du football ont de par le monde beaucoup d’admirateurs. Ces derniers pendant des spectacles ou des matchs veulent avoir un objet souvenir de leur idole avec eux. Le quintuple Ballon d’Or portugais, Cristiano Ronaldo fait partie du lot des nombreuses stars du ballon rond qui ont des fans partout.

En effet, lors de la trêve internationale, l’équipe nationale du Portugal amenée par leur attaquant-vedette ont séjourné en Slovénie pour un match amical avec le pays hôte. Malheureusement, la Seleçao s’est inclinée par le score de 2 à 0 en préparation du prochain Euro. Mais, ce n’est pas tant le score final qui intéresse pour autant les supporters slovènes.

C’est plutôt l’hôtel slovène dans lequel Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont descendus qui cristallise les nombreux fans. Bien plus, selon le média italien Corriere dello Sport, le lit où l’attaquant portugais de l’Al-Nassr a dormi la nuit précédente qui fait l’objet d’une vente aux enchères et les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. Le prix de départ est de 5000 Euro soit 3 294 841,60 millions de Francs CFA. On ne dit pas si l’oreiller est compris dans le prix. Un porte-parole de l’hôtel est heureux de cette initiative en partenariat avec la société de médias POP TV. ‘’Nous ne savons pas quand nous aurons à nouveau la chance d’accueillir Ronaldo en Slovénie. Lors d’une vente aux enchères spéciale, nous offrirons le lit dans lequel la star Cristiano Ronaldo a dormi chez nous. Nous souhaitons à tous bonne chance et participation réussie à l’événement’’, déclare-t-il.