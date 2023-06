Foot : Cristiano Ronaldo honoré par Guinness World Records

Cristiano Ronaldo a amélioré son record de sélections en équipe nationale en atteignant la barre symbolique des 200 capes en débutant avec le Portugal contre l'Islande. Il a également marqué le but de la victoire. Mais avant le coup d’envoi, le joueur a reçu un certificat officiel du Guinness World Records pour cette performance.

Cristiano Ronaldo reçoit un certificat du Guinness World Records

Le joueur portugais, Cristiano Ronaldo rentre encore dans l’histoire du football mondial. Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, l’attaquant d’Al-Nassr a disputé le mardi 20 juin, son 200ème match avec la sélection de son pays, contre l’équipe d'Islande. Une nouvelle performance pour le quintuple Ballon d’Or. Et juste avant le coup d’envoi de cette rencontre. Alors que tous ses coéquipiers étaient déjà présents sur le terrain, le capitaine de la Seleção das Quinas a reçu un certificat officiel du Guinness World Records à Reykjavik.

Ce certificat est une belle récompense pour l’attaquant portugais qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. A la veille de la rencontre et en conférence de presse, il s’est prononcé. "Je ne poursuis pas les records, ce sont eux qui me poursuivent. Je suis heureux, car ça fait partie de ma motivation à continuer au plus haut niveau avec la sélection. C'est quelque chose que je n'ai jamais pensé accomplir. Je ne renoncerai jamais à venir ici (en équipe du Portugal, ndlr), car c'est toujours un rêve. Atteindre les 200 matchs internationaux ce n'est pas pour n'importe qui, cela démontre l'amour que j'ai pour mon pays et notre sélection", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo qui a inscrit le but de la victoire (1-0) face à l’Islande, détient déjà le record du nombre d'apparitions internationales depuis mars dernier. Il avait dépassé l'attaquant koweïtien Bader Al-Mutawa, qui compte 196 sélections (son dernier match remonte au 14 juin 2022). Cristiano Ronaldo, depuis l’arrivée de Roberto Martinez à la tête de la sélection portugaise, a disputé tous les matchs de qualification pour l'Euro. Il a pu aussi augmenter son capital buts où il a signé deux doublés lors des victoires contre le Liechtenstein (4-0) et le Luxembourg (6-0).