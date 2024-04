78 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Dans le but de lutter contre le grand banditisme dans les villes, le gouvernement du Bénin introduit le système de vidéoprotection dans la stratégie sécuritaire.

Bénin : installation des systèmes de vidéoprotection contre le grand banditisme dans les villes

Plus de chance pour les hors-la-loi. Le gouvernement béninois joint l’acte à la parole. Désormais, la capitale économique du Bénin sera protégée à travers des systèmes de vidéoprotection. La décision a été prise en Conseil des ministre sur l’avis favorable de l’Autorité de protection des données personnelles (APDP). Ainsi, selon le décret adopté, ce système sera chargé de collecter et de traiter les données dans les lieux publics. L’installation de ce système a déjà démarré dans la capitale économique et sera bientôt opérationnel.

Selon les autorités, il est de plus en plus constaté que les actes de grand banditisme dans les villes ont principalement ciblé les administrations, les entreprises et les établissements détenant des recettes exposées. Face à cette situation, des mesures ont été prises en février 2022. Elles autorisent la collecte et le traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. En réalité, la portée de cette autorisation s’applique à tous les systèmes de vidéoprotection, définis comme des dispositifs technologiques capturant, stockant et traitant des images.

Les endroits ciblés pour la mise en place des systèmes de vidéoprotection

Ces systèmes sont installés dans divers endroits, y compris la voie publique, les lieux publics, les lieux ouverts au public, ainsi que dans les infrastructures. En clair, les installations sont mises en place pour le compte de l’État, des collectivités locales, des établissements publics ou des personnes morales de droit privé gérant un service public.

Les types de données collectées

Les types de données collectées par les systèmes de vidéoprotection déployés au Bénin sont susceptibles d’inclure des images et des vidéos des lieux surveillés, ainsi que des informations sur les personnes et les véhicules capturés par les caméras. Ces données sont utilisées dans le cadre de divers objectifs liés à la sûreté de l’État, à la défense et à la sécurité publique.

Par ailleurs, il urge de noter que le gouvernement du Bénin a pris ces mesures législatives pour réglementer et permettre l’installation de systèmes de vidéoprotection dans des endroits publics et privés afin de lutter contre le grand banditisme dans les villes. Toutefois, cette avancée pour assurer la sécurité publique soulève des inquiétudes de part et d’autres.