Plage Grand-Bassam: 2 adolescents meurent noyés, un corps disparu

Une baignade sur les plages de Grand-Bassam a tourné au drame samedi après-midi. Deux jeunes gens dont l’un domicilié à Abobo, sont décédés noyés tandis qu’un autre ados a pu rejoindre la rive à la nage.

Week-end noir à Grand-Bassam: 1 mort, un porté-disparu et 1 rescapé sur la plage

C’est sous un soleil de plomb qui annonce l'Été, que des centaines de populations venues d’horizons divers ont pris d’assaut les plages de Grand-Bassam ce week-end, dans l'ivresse de la fête de Ramadan.

Vers 14 heures, trois amis adolescents, parmi ces fêtards, décident d’aller nager “derrière les vagues”. Une heure cruciale de la journée où la marée monte très haut et bien évidemment, le pire arriva, les jeunes gens étant en difficulté avec les vagues.

Une grave imprudence qui va coûter la vie à Binton Coulibaly, un élève de 17 ans résidant dans la commune d’Abobo, le samedi 15 mai 2021.

Son corps a été repêché de l’eau vers 16 heures par un sauveteur alerté après que des vagues affolées, ont emporté dans leur fureur, les trois adolescents qui se baignaient plus loin.

Les faits se sont déroulés plus exactement sur la plage située au contre-bas du Collège moderne de Grand-Bassam.

Diarra Tidjiane, 19 ans, soudeur de profession et rescapé de cette périlleuse aventure, n’a pu connaître le même sort que Binton Coulibaly. Alors qu’il est parvenu à se défaire des vagues pour regagner la rive, son autre ami, Ouattara Alpha, par contre, va disparaître sous les eaux.

Le maître nageur accouru à leur secours, n’aura pas eu assez de force pour remonter sur ses épaules les corps des deux ados restés pris au piège des vagues. Épuisé, nous raconte-t-il, Binton Coulibaly va “glisser” à l’eau à jamais, son corps emporté beaucoup plus loin. Jusqu'à 18 heures où nous quittions les lieux, aucun signe de vie du disparu n’a été signalé.

Hélas, ces adolescents qui pensaient se détendre ce long week-end de la fête de ramadan sur les belles plages de la cité balnéaire du Maire Jean Louis Moulot, ne rentreront jamais chez eux.

C’est un Ouattara Ali, sans voix, débout sur le corps de son ami, que nous avons interrogé. Nous confiant, la voix à peine audible, que Binton Coulibaly serait venu à Grand-Bassam pour les funérailles de leur grand-mère.

Comme une traînée de poudre, la triste nouvelle a alerté nageurs et populations qui ont accouru sur les lieux du drame. Les berges, quant à elles, se sont vidées de leur beau monde estimé à plus 500 personnes, ce samedi.

Se pose la question des risques de plus en plus insensés que prennent des adolescents et des jeunes adultes chaque week-end, selon les secouristes de l'Office National de la Protection Civile (ONPC) qu'on a rencontrés sur place.

Après le constat de la Police de Grand-Bassam, les pompes funèbres ont procédé à l'enlèvement de la dépouille du jeune homme vers dix-huit heures et demie.