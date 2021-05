Football: Descente aux enfers de l'Africa Sports, relégation inévitable

L' Africa Sports d'Abidjan connais une véritable descente aux enfers cette saison. La ligue 2 est pratiquement inévitable pour ce mythique et historique club qui a fait les beaux jours du football local en Côte d’Ivoire.

L'Africa Sports se dirige tout droit vers la Ligue 2

Les Aiglons qui affrontaient l’équipe de l’Union sportive des clubs de Bassam, mercredi 19 mai 2021 au stade Robert Champroux de Marcory, ont été battus sur le score de 3 buts à 1. Une rencontre comptant pour la 13è et avant dernière journée de la Ligue1. Ce sont les hommes de Bassam qui ont ouvert le score à la 22è minute de jeu par l'entremise de Nogbou Donald. Mais les Aiglons vont égaliser à la 44 è minute, sur une frappe de Sow Gaoussou. C'est sur le score de 1-1 que l'arbitre a sifflé la mi-temps.

Dès le début de la seconde période, Diarra Lamine va redonner l'avantage à Bassam avant que Diallo Mohamed Lamine n’aggrave la marque à la 74è minute. Score final: 3-1 pour Bassam. Une défaite qui enfonce l’Africa Sports qui se retrouve désormais à la dernière place de la poule A. Et comme si cela ne suffisait pas, le club vert et rouge vient de perdre à nouveau le match nul (0-0) concédé contre l’équipe du Bafing.

Et pour cause, l’Africa Sports a aligné un joueur répondant au nom de Désiré Axel Dinho qui ne figurait pas sur la liste définitive déposée à la Fif (Fédération ivoirienne de football). Informé de cela, l’Es Bafing a porté plainte au comité de normalisation de la Fif dont la commission a livré son verdict, mercredi soir. L'Es Bafing remporte donc ce match sur tapis vert (3-0). L’Africa Sports totalise désormais 8 points (-5) et est pratiquement reléguée en deuxième division.