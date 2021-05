Nigéria: Plusieurs militaires dont le chef de l’armée, tués dans un crash

Plusieurs militaires nigérians, parmi lesquels le chef d' Etat major des armées du Nigéria, le Lieutenant-Général Ibrahim Attahiru, sont décédés, vendredi à Kaduna, à la suite du crash d'un engin militaire de la flotte aérienne nigériane.

Nigéria : Lieutenant-général Ibrahim Attahiru, chef d' Etat major de l'armée, tué dans un crash d'avion

Le drame est survenu, vendredi vers 19 h à proximité de l'aéroport de Kaduna dans le nord du pays. Selon le journal de l' Afrique, l'avion militaire qui transportait le chef d' Etat major des armées et une dizaine de soldats nigérians, s'est écrasé, faisant ainsi une dizaine de morts parmi lesquels, le lieutenant-général Ibrahim Attahiru.

« Le crash d’un avion de l’armée de l’air s’est produit en début de soirée autour de l’aéroport international de Kaduna. Les causes de l’accident ne sont pas connues dans l’immédiat », a indiqué l’armée de l’air dans un communiqué, sans toute autre précision.

Mais, selon notre source, le drame serait survenu après un atterrissage manqué de l'engin. Âgé de 54 ans, le militaire avait été nommé à la tête de l’armée le 26 janvier dernier par le président nigérian Muhammadu Buhari, sous le feu des critiques après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

La mort du chef de l’armée nigériane intervient deux jours après que le chef du groupe djihadiste Boko Haram Abubakar Shekau a été grièvement blessé dans le nord-est du pays à la suite d’un affrontement avec des combattants d’un groupe djihadiste rival.

« Nous enquêtons prudemment. Par le passé, nous avions confirmé sa mort, mais il revient toujours. C’était embarrassant », a déclaré Mohamed Yérima, porte-parole de l’armée nigériane, sur les rumeurs concernant l'état de santé du chef de Boko Haram.

L’armée nigériane combat une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et a provoqué la fuite de plus de deux millions de personnes.