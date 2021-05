CPI : Fatou Bensouda décorée par Sall pour service rendu à la justice

Après neuf années passées à la tête du Bureau du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda est en passe de céder son fauteuil. Mais avant son départ, la procureure gambienne a reçu une décoration de la part de Macky Sall, le président sénégalais.

L'ordre national du Lion de Macky Sall à Fatou Bensouda

Ayant succédé à l'Argentin Luis Moreno Ocampo, Fatou Bensouda a reçu comme héritage à la Cour pénale internationale (CPI), de véritables patates chaudes, notamment les affaires Jean Pierre Bemba, Gbagbo et Blé Goudé, ou encore Bosco Ntaganda, pour ne citer que ceux-là. Si la procureure de la CPI a eu réussi à faire condamner à 30 ans d'emprisonnement pour 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, commis en Ituri, en République démocratique du Congo, en 2002-2003, ce n'est pas le cas pour l'ancien vice-président congolais, Bemba, qui a été acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, alors qu'il avait été condamné en première instance par la Cour de La Haye.

S'il y a eu un dossier pour lequel l'ancienne ministre gambienne de la Justice, sous l'ère du dictateur Yahya Jammeh, a eu du fil a retordre, c'est bien celui dans lequel Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient empêtrés. L'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement étaient en effet accusés par la procureure Bensouda d'avoir concocté un plan commun en vue de conserver le pouvoir d'État par tout moyen, y compris la violence. Ce qui a occasionné, lors de la crise postélectorale, la commission de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Le juge président de la Chambre de première instance a cependant pointé l'extrême faiblesse des preuves de la procureure, en dépit de la déposition de 82 témoins à charge. D'où l'acquittement des deux accusés ivoiriens, le 15 janvier 2019. Refusant de s'avouer vaincue, Fatou Bensouda a interjeté appel. Le juge Chile Eboe Esuji et ses assesseurs de la Chambre d'appel sonneront également le glas de Mme Bensouda en prononçant l'acquittement définitif de Gbagbo et Blé Goudé. C'était le 31 mars dernier.

Dans la foulée, l'Anglais Karim Khan a été élu à la tête du Bureau du Procureur de la CPI et succédera à Fatou Bensouda, le 15 juin prochain. Mais en attendant de passer définitivement la main du parquet de cette juridiction internationale, Bensouda vient de recevoir une distinction de la part de Macky Sall. Vendredi 21 mars, le dirigeant du pays de la Teranga a élevé Bensouda dans l'ordre national du Lion.

« Aujourd’hui, le Procureur de la CPI Mme Fatou Bensouda a reçu l’ordre national du Lion du Sénégal des mains du Président de la République S.E. Macky Sall », peut-on lire sur le compte Twitter de la CPI, qui justifie par la suite le mérite de la procureure « pour son service dévoué à la CPI et la cause de la justice pénale internationale. »