MFA : Retour au RHDP ? Indigné, le démenti formel d'Anaky Kobéna

Dans un Communiqué dont Afrique-Sur-7 a reçu copie, Anaky Kobéna est annoncé sur le retour en Côte d'Ivoire, et surtout au sein du RHDP, parti au pouvoir. Le fondateur du MFA s'inscrit en faux à ces allégations.

Anaky Kobéna « remercie le Président Alassane Ouattara de tous les actes forts… »

Innocent Anaky Kobéna faisait partie, au fort de la crise postélectorale, du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Retranché avec Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et bien de leaders de cette coalition politique, le fondateur du Mouvement des forces d'avenir (MFA) a cependant été éjecté de la barque à la prise du pouvoir du Président Ouattara.

Ayant rejoint l'opposition, l'ancien élu de Kouassi Datékro n'a cessé de lancer de vives critiques contre le pouvoir d'Abidjan. Contraint pour ce faire à l'exil, Anaky Kobéna est en passe de rentrer en Côte d'Ivoire. À ce propos, un communiqué présumé émaner du service de communication dudit parti évoque des « négociations avec le pouvoir en place, la justice et la police nationale » en vue de favoriser ce retour dans les meilleurs délais. Ce communiqué fait par ailleurs état de « préparatifs » pour l'ancien ministre des Transports pour "rejoindre le RHDP ».

« Il a été posté sur la toile... un communiqué qui émanerait du service communication du MFA et qui annonce des tractations en préalable au retour en Côte d'Ivoire de M Anaky Kobéna, Président du parti. Le Bureau politique et le Secrétariat général du MFA informent les responsables, militants et sympathisants du parti que ce texte leur est étranger », ont démenti les services proches du parti d'Anaky.

Exprimant son indignation quant à cette note qui lui est totalement étrangère, Anaky Kobéna remercie toutefois « le Président Alassane Ouattara de tous les actes forts posés ces dernières semaines dans le sens de la réconciliation et de l'harmonie en Côte d'Ivoire ». Avant de plaider pour le retour d'exil de ses compatriotes exilés, ainsi que la libération des « prisonniers politiques des évènements de fin 2020 et les militaires de la crise de 2011 ».

« Il (Anaky Kobéna) encourage le Président Bédié à poursuivre inlassablement tous ses efforts, PDCI, FPI, et tous leurs partenaires à ses côtés, à accompagner son frère le Président Ouattara dans cette ultime volonté politique vers une Côte d'Ivoire réconciliée et apaisée. S'il est clair que ce mystérieux communiqué obéissait à une volonté de nuire, qu'il a au moins permis que le président ANAKY, qui a été l' un des premiers à appeler à la réconciliation en Côte d'Ivoire, de redonner corps à ce qui pour lui vaut sacerdoce », a conclu cet autre communiqué rectificatif.