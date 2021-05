Randonnée pédestre: Abengourou abrite la demi-finale de la 2è édition

Abengourou, capitale de l'Indénié Djuablin, a abrité le week-end dernier la demi-finale de la deuxième édition de la Compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre (Cairp).

Randonnée pédestre et bien-être pour tous (Firape): Mme Essan Marie-Laure et son équipe investissent Abengourou

Cette compétition qui consiste à jumeler les activités physiques à la musique, s'est déroulée à la salle de spectacle de l'Alliance française d'Abengourou, en présence de plusieurs autorités administratives dont la Secrétaire générale de préfecture, Mayoga Camara, et la présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous (Firape), Mme Essan Marie-Laure.

Cinq équipes venues de l'Indénié Djuablin et du Moronou étaient en attraction. Il s'agit d'Abengourou, de Bongouanou, d'Agnibilekro, Affery et de Niablé, qui ont fait valoir leurs talents sous le regard vigilant des membres du jury. Chaque équipe devrait danser au son d'un morceau imposé et d'un autre au choix. En tout cas, tous ceux qui ont effectué le déplacement, n'ont pas boudé leur plaisir... A l'issue de cette compétition, Abengourou et Bongouanou, classées respectivement première et deuxième, ont obtenu leur ticket pour la grande finale qui aura lieu en juillet prochain, à Abidjan.

Essan Marie-Laure et son équipe ont mis à profit le week-end. Après une formation des présidents de Ligue et des coaches, des randonneurs se sont livrés à une compétition d'endurance... Chez les seniors hommes, Kponou Yao Constant, Gbocho Prince et Etiabi Seydou ont été le trio gagnant. Chez les dames, ce sont Bamba Kototoumou, Ablan Béatrice et Kouamé Affoua florance qui ont fini sur la plus haute marche du podium. Quant aux vétérans, ce sont Dao Moussa, Sianmi Bi Golé Jean Claude et Taki Ali Ouattara qui ont dominé la marche. Il faut noter que la phase finale de cette compétition, pour obtenir son ticket pour le Benin, est prévue en juillet prochain à Abidjan.