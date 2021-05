Un Commandant de l'armée américaine chez le général Apalo Touré

Les défis sécuritaires devenant de plus en plus communs aux États, la coopération entre armées s'est également accrue. C'est dans le cadre de cette coopération que le commandant du Socaf, une unité spécialisée de l'armée américaine, a rendu une visite au Général Alexandre Apalo Touré, Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire.

Les généraux Alexandre Apalo Touré et Anderson peaufinent l'exercice Flintlock

Le piratage dans le golfe de Guinée, le terrorisme dans la région du Sahel et les menaces de déstabilisation sont autant de situations sécuritaires qui préoccupent les systèmes de défense de la sous-région ouest-africaine. Conscientes de la menace réelle qui guettent ces États, et les répercussions qu’elles pourraient bien avoir sur leurs ressortissants vivant dans ces États, et par ricochet, à l'échelle planétaire, les États occidentaux ont initié un exercice de tactique militaire dénommé Flintlock.

C'est donc dans le cadre des préparatifs de cet exercice militaire le Major General Anderson, Commandant du Commandement des Opérations Spéciales de l’Armée de Terre des États-Unis pour l’Afrique (SOCAF) a rendu une visite de travail au Général de Corps d'Armée Alexandre Apalo Touré. C'était le vendredi 21 mai dernier, dans la salle de conférence du Commandement supérieur de la Gendarmerie.

Au menu de leurs échanges qui se sont tenus durant une quarantaine de minutes, les deux chefs militaires ont passé en revue la question du terrorisme qui menace le septentrion ivoirien. Il a surtout été question, outre les modes d'opération et les stratégies militaires à mettre en oeuvre, d'impliquer les populations locales dans la lutte contre ce fléau. Par ailleurs, l'exercice tactique Flintock, qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2022, a été au coeur de débats entre les deux délégations.

Cette communion entre frères d'armes, débutée par des honneurs militaires, s'est achevée par des échanges de présents symboliques. À noter également que ces échanges ont été fructueux. Flintlock, faut-il le rappeler, est un exercice militaire auquel prennent part les forces armées des pays occidentaux et celles de pays africains. L'exercice se déroule chaque année en Afrique, tout en changeant de zone géographique. Techniques de tirs, manœuvres militaires et bien d'autres tactiques sont apprises au cours de cet exercice par les soldats qui y participent.