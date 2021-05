Désobéissance civile: 7 mois après, Affi N'guessan exprime ses regrets

L'ex-Premier ministre ivoirien, Pascal Affi N'guessan estime avoir été trahi par Henri Konan Bédié et la tendance Gbagbo ou rien du Front populaire ivoirien (FPI), au plus fort de la lutte contre le troisième mandat jugé anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara.

Affi N'guessan à propos de la désobéissance civile: "On m’a utilisé"

Il ne regrette certes pas de s'être engagé dans ce combat pour la restauration d'un État de droit, mais garde toutefois le "net sentiment" d'avoir été trahi par Henri Konan Bédié et la branche dissidente du Front populaire ivoirien. Ce sentiment, Pascal Affi N'guessan l' a exprimé, mercredi 19 mai dernier, sur le plateau de Life TV. " J’ai le sentiment net que j’ai été trahi à l’issue… On m’a utilisé. J’ai mené le combat de la désobéissance civile et quand il fallait aller aux élections, on m’a exclu… principalement le PDCI et les Gors", a-t-il déclaré. Selon Affi N’Guessan, il a senti qu’il s’engageait dans quelque chose dans laquelle il n’était pas le bienvenu, mais il s’est engagé "parce qu’il fallait servir la cause nationale".

L'ancien Premier ministre ivoirien, faut-il le rappeler, était en première ligne dans le bras de fer qui a opposé, entre août et décembre 2020, l'opposition ivoirienne au régime d' Abidjan, au sujet de la légalité de la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel. Le 20 septembre 2020, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), par ailleurs, chef de file de l'opposition, lançait un mot d'ordre de désobéissance civile pour faire barrage à la candidature du président Alassane Ouattara. L'ex-président ivoirien jugeait illégale cette candidature du président sortant, au regard des articles 55 et 183 de la constitution ivoirienne qui n'autorise pas plus de deux mandats.

La mise en application du mot d'ordre accueilli favorablement par l'opposition, avait donné lieu à de violents incidents, occasionnant des morts d'hommes et des blessés par centaine de part et d'autre des protagonistes engagés dans cette crise électorale. Figure de la contestation et porte-parole de la coalition des partis et plateformes politiques de l'opposition, Pascal Affi N'guessan avait été interpellé dans la nuit du 6 novembre 2020, alors qu'il tentait de quitter clandestinement Abidjan pour Bongouanou, sa ville natale. Il sera libéré le 30 décembre de la même année, soit un peu plus de 6 semaines plus tard, après un dialogue politique initié par le président Alassane Ouattara, entre le 21 et le 29 décembre 2020.

Contre toute attente, Affi et son FPI seront exclus, en même temps que plusieurs autres leaders de l'opposition, des pourparlers relatifs aux élections législatives du 6 mars 2021. Henri Konan Bédié et Laurent Gbabo ayant préféré une alliance exclusivement PDCI-EDS.