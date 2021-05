Stéphane Kipré dévoile l'état d'esprit de Gbagbo avant son retour

Stéphane Kipré, président de l' Union des nouvelles générations (UNG), a regagné Abidjan, vendredi 28 mai 2021, après une dizaine d'années passées en exil en France.

Retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo : Stéphane Kipré livre des secrets sur les intentions réelles de l'ex-président

De retour en Côte d'Ivoire après une décennie d'exil, Stéphane Kipré, président de l' Union des nouvelles générations, a livré un message poignant qui en dit long sur l'état d'esprit de Laurent Gbagbo, son référent politique, acquitté le 31 mars dernier par la Cour pénale internationale (CPI).

" Celui pour qui je me suis battu, mon référent politique, pendant 10 ans, m'a inculqué une chose pendant toutes les visites en prison, à chaque fois que j'ai eu le temps d'aller le voir. Si je suis en prison, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il m'a inculqué une chose, ne pas partager la haine. Il m'a inculqué une chose: la revanche appartient à Dieu", a confié le président de l' Union des Nouvelles générations.

Stéphane Kipré rassure que l'ex-président ivoirien vient en Côte d'Ivoire, non pas pour se venger, mais pour prendre toute sa place dans le processus de réconciliation nationale en cours au pays. "Que personne n'ai peur du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Que personne ne pense qu' il ne vient dans un esprit revanchard. Il vient pour apporter sa contribution et il me l'a dit", a-t-il indiqué.

Il a exhorté les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes, à tourner le dos à la haine afin de donner une chance à la réconciliation nationale. " Il y a certes eu des choses, mais nous ne pouvons pas bâtir une nation sur le passé, la haine et les récriminations (...) Mettons de côté nos divisions et essayons de mettre en priorité ce qui nous unit", a exhorté M. Kipré.

" Allons y annoncer ce message parce qu'il faut qu' à un moment donné, la réconciliation sorte du terme politique de notre pays, afin qu'on puisse entrer dans une politique de développement. Il faut que la Côte d'Ivoire du vivre ensemble devienne réelle", a poursuivi l'opposant fraîchement rentré d'exil.

Des voix discordantes, notamment celle des victimes pro-Ouattara de la crise postélectorale de 2010-2011, s'étaient élevées ces derniers jours en opposition au retour au pays de l'ancien président Ivoirien.

Issiaka Diaby et le collectif des victimes reprochent à Laurent Gbagbo, le fait d'avoir précipité son pays dans le chaos en refusant sa défaite face à Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Plus de 3 000 personnes avaient été tuées dans les violences ayant suivi ce refus.