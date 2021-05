Grosse colère de Charbontiki, un citoyen ivoirien, contre Blé Goudé

Le week-end dernier, Charles Blé Goudé a posté sur sa page Facebook l'image d'un régal. Il s'agit d'un plat typiquement africain, du terroir Bété, que le natif de Kpôgrogbré, une localité de Guibéroué, dans l'Ouest ivoirien, prenait plaisir à manger à la face du monde. Cette attitude « méprisante » a « frustré » Chabontiki, l'un de ses compatriotes, qui a apporté une cinglante réplique à cet affront. Le tout dans un humour et une dérision que seuls les Ivoiriens ont le secret.

Charbontiki à Charles Blé Goudé : « Tu m'as énervé ! »

« C’est toi même qui as dit y’a rien en face… Tu viens de sortir, à peine, de la prison », a fait remarquer, d’entrée, Chabontiki de Godélilié pour mieux faire passer son message à Charles Blé Goudé. Avoir l’art oratoire, savoir danser le Zouglou, savoir jouer au ballon, se saper ou encore avoir une belle démarche sont autant que ce citoyen ivoirien entend concéder au Genie de Kpô sans vouloir apporter une réplique.

« Mais Charles Blé Goudé, là où tu as touché-là, je vais te répondre, car c’est mon domaine… Je vais te répondre », a lancé l’internaute, avant d’ajouter : « Toi tu es un nouveau prisonnier. Tu viens de sortir. C’est toi qui vas nous montrer les bonnes manières ? C’est toi qui viens dire comment on mange le caviar Bété, appelé communément le Lokossoukouê ? »

Présentant son plat devant caméra, le natif de Godélilié déclare à celui de Kpôgrogbré : « J’ai dit à ma femme, fais-moi du Lokossoukouê parce que Blé Goudé m’a énervé. » « Faut plus faire ça deux fois, sinon tu vas me rencontrer sur ton chemin… Il faut parler, il faut faire la politique, mais si dans ça encore on t’a mis en prison, je ne peux pas te suivre là bas. » Puis, s’adressant à ses followers, l’auteur de la vidéo lance : « Allez-y dire à Charles Blé Goudé, faut plus il va reprendre ça. »

Le message est visiblement passé auprès de l’ancien leader des jeunes patriotes, qui a répondu sur ce même ton badin : « Mon frère charbontiki de Godélilié, ta commission est bien arrivée à La Haye. C'est la culture ivoirienne qui gagne. Vive la Côte d'Ivoire rassemblée !!! »

À noter que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Cour pénale internationale (CPI), le 31 mars 2021. L’ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement sont en pourparlers avec les autoriser ivoiriennes en vue de leur retour en Côte d’Ivoire.