Législatives partielles à Mankono: Un candidat se retire pour le RHDP

Le candidat aux législatives partielles du 12 juin 2021 à Mankono commune et sous préfecture, Sotigui Coulibaly, s'est retiré de la course au profit de la candidate Salimata Fofana, épse Méité, du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Législatives partielles à Mankono: Sotigui Coulibaly prêt à battre campagne pour la candidate du RHDP

Sotigui Coulialy, l'un des trois candidats aux législatives partielles du samedi 12 juin prochain à Mankono, a retiré sa candidature au profit de son adversaire Fofana Salimata, épse Méité, représentante du parti présidentiel.

Il l'a annoncé samedi dernier lors d’une cérémonie de présentation de la candidate du RHDP aux populations, en présence de nombreux cadres et élus locaux, et du ministre Moussa Dosso, coordonnateur régional RHDP du Béré.

Il a, à l'occasion, pris l'engagement de s'impliquer avec abnégation dans la campagne électorale en vue de la victoire de la candidate du RHDP au soir du samedi 12 juin prochain. « J’irai sur le terrain pour relayer cette information aux braves populations et demander leur soutien afin de donner corps et vie aux aspirations de notre cher président, que sont l’union, le rassemblement et la solidarité », a indiqué Sotigui Coulibaly après avoir décidé de retirer sa candidature pour faire l’union autour de Mme Méité Fofana.

Tois candidats étaient en lice. Il s’agit de Mme Meïté épse Fofana Salimata pour le compte du RHDP, et de deux autres candidats indépendants, Sotigui Coulibaly et Fofana Mohamed. La Commission électorale indépendante avait décidé, en avril dernier de la reprise du scrutin législatif dans cette circonscription électorale, après le décès subit du député élu Hassane Fofana.

Outre Mankono, ces législatives partielles se dérouleront également dans 5 autres localités. Ce sont les circonscriptions N°011 (Gbélo, Gouékan, Koonan, Ouaninou, Sabadougou et Santa communes et Sous-préfectures), N°085 (Atoutou et Jacqueville, Communes et Sous-préfectures), N°148 (Dabouyo et Guéyo, Communes et Sous-préfectures) et N°174 Dogbo et Grand-Béréby, Communes et Sous-préfectures, les circonscriptions de Séguéla et Mankono.