Côte d'Ivoire: Tonton Bouba revient sur son étrange renvoi de la RTI

Licencié de la Radio télévison ivoirienne (Rti) alors qu'il faisait partie des meilleurs animateurs de l'entreprise de l'époque, Tonton Bouba est revenue sur cette situation qu'il dit avoir très mal digérée.

Tonton Bouba licencié de la Rti pour avoir été décoré par Gbagbo ?

Aboubakar Touré, plus connu sous le pseudonyme « Tonton Bouba» a été durant de nombreuses années, l'un piliers de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), avec les émissions Ahouaney et Wozo Vacances, qui étaient très appréciées des enfants.

Après 25 ans de bons et loyaux services à la RTI, Tonton Bouba a été touché par le licenciement de plusieurs agents de la RTI en 2012. Un licenciement assez supprenant que le meilleur ami des enfants n'a jamais compris. Il est d'ailleurs revenu sur le sujet lors de son récent passage à l'émission Life week-end diffusée sur la chaîne de télévision Life Tv.

« Je ne sais pas pourquoi on m'a mis en CHÔMAGE TECHNIQUE . Je me suis posé la question pourquoi. En 2006, j'ai reçu le trophée du meilleur animateur de la télévision. (...) Alors, être le meilleur et être licencié, vous comprenez que ça vous développe l'hypertension (...) D'après ce que va me dire plus tard, Touré Sanga , paix à son âme, qui était le directeur de la Première, il m'a dit qu'il a donné au niveau des programmes, je crois 80 personnes qu'on devait licencier, 50 personnes qu'on devait garder mais mon nom ne figurait pas. Il était en mission, à son retour, mon nom y figurait. Jusqu'à présent, on ne me l'a pas dit'', a indiqué Tonton Bouba.

Puis d'ajouter: '''Mais pour être très franc, ce que j'ai entendu après, on m'a dit que j'ai été décoré par Laurent Gbagbo. Que le spectacle de TV2, CYCLONE, c'était pour Nady Bamba. Et que j'étais proche du FPI . Ça c'est “on dit”. On me l'a jamais dit officiellement. Mais je suis monté au haut lieu pour dire : “mais quand on dit cela, appelez-moi pour me démontrer par une image, pour me montrer où j'ai battu campagne, où j'ai fait de la politique. Les ivoiriens savent que je n'ai jamais fait de la politique".

Tonton Bouba estime qu'il a été victime d'un règlement de compte. ''C'est un règlement de compte... Peut-être que le chef de L'État, je pense qu'il n'est pas au courant de cette affaire. C'est un RÈGLEMENT qui a dû se faire d'une MANIÈRE INTERNE. Ce qui m'a fait mal dans cette affaire, je le dis haut et fort, le jour on nous licenciait, nous étions interdits de rentrer dans la cour de la RTI avec nos voitures. (...) Mais je vous dis aussi que depuis 5 ans, cette affaire de licenciement, je n'y pense plus. Peut-être qu'il y a une PORTE qui va s'ouvrir plus tard. Je l'ai bien consommé, mais au départ, je l'ai mal accepté'', a-t-il ajouté.