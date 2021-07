RTI: Les Eléphants Espoirs font danser Walo Tapia en plein direct

Après la qualification des Eléphants Espoirs de Côte d’Ivoire, Walo Tapia, l'un des commentateurs de la chaîne de télévision La 3, a exprimé sa joie d’une manière assez marrante

Quand Walo Tapia s’oublie en plein direct à la télé

Les Eléphants Olympiques se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi olympique qui se déroule présentement à Tokyo 2020 au Japon. La bande à Haidara Souhalio a tenu en échec (1-1) le vice-champion olympique, l’Allemagne, ce mercredi matin à l’occasion de la 3e et dernière journée de la phase de poule. Un résultat qui permet aux Ivoiriens de terminer deuxièmes de leur poule, derrière le champion olympique en titre, le Brésil, et d’accéder ainsi au prochain tour. Ce qui peut être considéré comme un véritable exploit pour Franck Kessié et ses coéquipiers quand on se rappelle les conditions difficiles dans lesquelles cette équipe s’est préparée. Plusieurs observateurs avaient même prédit une cinglante humiliation des Eléphants olympiques à Tokyo. Ce qui n’est pas le cas puisque la Côte d’Ivoire est toujours dans la compétition.

Une qualification qui met forcément de la joie dans le cœur des Ivoiriens. Et ce n’est pas le commentateur Walo Tapia qui dira le contraire. Lui qui a manifesté sa joie par des pas de danse alors qu’il se trouvait en plein direct à la télévision. La scène n’est pas passée inaperçue, et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires. ‘’ Vieux père Walo Tapia tu t’es oublié‘’, a commenté l’humoriste présentateur Willy Dumbo quand un autre internaute écrivait: ‘’ Vié là c'est un gars de show, il se croyait dans une cabine de Dj avec le casque à l'oreille. La musique a pris le dessus; il a oublié ce pourquoi il est là. Tout ça c’est la magie du foot. Bravo aux Eléphants‘’, a-t-il écrit.