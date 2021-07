JO 2020: Haidara Souhalio s'explique sur le match Brésil-Côte d'Ivoire

Le sélectionneur des Eléphants Olympiques, Haidara Souhalio, a fait savoir que si ses poulains avaient eu une préparation adéquate, ils auraient peut-être réussi l’exploit face au tenant du titre le Brésil.

Le sélectionneur des Eléphants Olympiques a été fortement critiqué après le match nul de la Côte d’Ivoire face au Brésil à l’occasion de la 2è journée des phases de poule du tournoi olympique. De nombreux observateurs ont reproché au technicien ivoirien d’avoir opté pour un system défensif alors que l'équipe du Brésil était reduite à 10. Pour sa défense, le sélectionneur Haidara Souhalio s’est d’abord réjoui des deux premières sorties de ses poulains face à l'Arabie Saoudite et face au Brésil.

‘’En venant à ces Jeux olympiques, nous nous attendions à des matches épiques. Surtout quand vous tombez sur le tenant du titre avec toutes ses ambitions, ce n’est pas facile. Nous savons dans quelles conditions nous sommes arrivés ici. Nous avons dit aux Ivoiriens que nous venons pour jouer trois finales. Nous venons de jouer deux finales. Au tableau, nous avons 4 points. Je pense que c’est bon à prendre. Notre objectif, c’est de pouvoir passer ce premier tour. Mais il faut savoir que c’était inespéré pour tout le monde. Nous jouons avec nos forces et nos faiblesses. Nous allons voir comment améliorer ces faiblesses et essayer de ne pas être ridicules. En évitant cela, ça peut nous permettre d’être au deuxième tour. Si c’est le cas, ce sera vraiment une bonne affaire pour nous‘’, a-t-il indiqué tout en indiquant que si les Eléphants avaient eu une formation adéquate, ils auraient réalisé l’exploit face au Brésil.

‘’Je me suis dit qu’on allait profiter de la supériorité numérique. Mais après, quand vous regardez cette équipe brésilienne qui joue ensemble depuis de longues années, vous avez vu comment ils nous ont laissé le ballon. Mais nous avons eu du mal à donner de la vitesse à la balle dans les couloirs. Je pense que si on était mieux préparé comme le Brésil, peut-être qu’on aurait gagné ce match. Toutefois, il ne faut pas pleurnicher. La logique voudrait qu’étant en supériorité numérique, on gagne mais on a vu des équipes perdre à 11 contre 9‘’, s'est-il justifié.

Cependant, Haidara Souhalio a espéré que les Eléphants olympiques seront prêts pour le match contre l’Allemagne. ‘’ Sachez que les deux matchs que nous venons de jouer, sont comme des matches de préparation pour nous. Lors du premier match, on fait près de 45 minutes sans pouvoir poser le pied sur le ballon. En deuxième mi-temps, on s’est amélioré; on a eu une meilleure tenue de balle. J’espère qu’avant le match contre l’Allemagne, on va pouvoir récupérer et donner plus de vitesse à notre jeu‘’, a-t-il espéré.