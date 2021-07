Josey annule son concert de Paris et annonce une tournée européenne

Josey ne se produira plus au Casino de Paris comme prévu. La chanteuse ivoirienne a annoncé à ses fans que le spectacle devant se dérouler le 22 octobre 2021 a été annulé. L'auteur de la célèbre chanson "Diplôme" a cependant dévoilé qu'elle sera bientôt en tournée en Europe.

Josey bientôt en tournée européenne

Les fans de Josey qui l'attendaient à Paris pour le concert du Casino ne pourront pas communier avec leur idole. En effet, alors que l'ex-compagne du footballeur international ivoirien Serey Dié était annoncée pour un show le 22 octobre 2021, on vient d'apprendre que le spectacle a été annulé. C'est la chanteuse elle-même qui a livré l'information. "Coucou mes amours. MAUVAISE NOUVELLE. Mon équipe et moi décidons l’annulation du concert au Casino de Paris prévu pour ce 22 octobre", a écrit Josey sur son compte Instagram suivi par plus d'un million d'abonnés.

Qu'est-ce qui explique une telle décision ? La mère du petit Schama répond en ces termes : "Malheureusement, nos partenaires et nous ne sommes pas parvenus à trouver des points d’accord sur certaines clauses. "Comme pour redonner de la joie à ses fans et leur faire oublier la douloureuse nouvelle, Josey poursuit : "Par ailleurs, une tournée européenne est prévue pour palier à ce petit incident. Merci pour votre soutien". Il faut rappeler que la vente des tickets pour le concert du Casino de Paris avait débuté depuis le 29 juin 2021.

Josey, de son vrai nom Gnakrou Josée Priscille, est sans contexte l'une des belles voix féminines de la musique ivoirienne. Le samedi 26 juin 2021, elle avait donné rendez-vous aux mélomanes au Palais de la culture de Treichville pour un concert live. Malgré quelques ratés au niveau de l'organisation, la jeune chanteuse a démontré qu'il faut désormais compter avec elle sur la scène du showbiz. Son dernier album, "Cocktail", a achevé de convaincre les plus sceptiques sur ses prouesses vocales et sa polyvalence artistique.