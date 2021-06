Réconciliation: KKB va prendre conseils auprès de Dagri Diabaté

Kouadio Konan Bertin (KKB) est aujourd'hui une personnalité incontournable en Côte d'Ivoire, car étant devenu un véritable trait d'union entre pouvoir et opposition. Mais pour mieux réussir sa mission de réconciliation nationale à lui confiée par Alassane Ouattara Ouattara, le ministre du gouvernement Achi ne cesse de multiplier les rencontres, comme celle qu'il vient d'avoir, mardi, avec la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté.

KKB en quête de « réconciliation et de cohésion nationale » chez la Grande Chancelière

Vilipendé hier pour ses choix politiques, Kouadio Konan Bertin semble avoir eu tort d'avoir vite eu raison. D'autant plus que le nouveau ministre de la Réconciliation nationale ne cesse de multiplier les initiatives pour le retour d'exil de bon nombre de ses compatriotes, dont Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et surtout rapprocher les Ivoiriens dans leur diversité.

Cette initiative commence d'ailleurs à produire des fruits, car des cadres, et non des moindres, de l'ancien pouvoir, notamment Justin Koné Katinan, porte-parole de Gbagbo, Damana Adia Pickass, ancien président des jeunes du Front populaire ivoirien (FPI) ou encore Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations (UNG) et gendre de l'ancien président Laurent Gbagbo, sont bien de retour au bercail après une décennie d'exil. Le président Gbagbo lui-même est annoncé à Abidjan, le 17 juin prochain.

Il faut par ailleurs remarquer que le bureau de Kouadio Konan Bertin est devenu aujourd'hui un passage obligé de tous ces exilés qui rentrent au pays. Conscient donc de son important rôle dans la réconciliation des Ivoiriens, ainsi que la cohésion nationale, l'ancien Député de Port-Bouët s'est ouvert à toutes les personnes-ressources pouvant lui prodiguer de sages conseils pour la bonne marche de sa mission.

Après son passage auprès des Présidents Alassanne Ouattara, Roch Kaboré, le Moro Naba, Chef suprême des Mossis, Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, KKB est allé se confier à la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté.

« Ce mardi 1er juin 2021, je me suis rendu à Cocody-Les Ambassades au domicile de la Grande Chancelière de l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire, Madame Henriette DAGRI-DIABATE pour la saluer, lui rendre un hommage et lui souhaiter une bonne fête des Mères », a publié l'ancien filleul d'Henri Konan Bédié sur sa page Facebook, avant d'ajouter : « J'en ai profité aussi pour prendre des conseils auprès d’elle pour mener à bien la mission de réconciliation et de cohésion nationale qui m’a été confiée par le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA. »