Prison Break au Sénégal: 12 évasions pour « Boy Djinné »

Baye Modou Fall, alias « Boy Djinné » a été arrêté jeudi près de Tambacounda à l’Est du Sénégal après sa 12e évasion de prison, parfois très spectaculaire.

« Boy Djinné » dans une série de Prison Break au Sénégal

« Boy Djinné », « le jeune génie » en wolof est un véritable champion du monde des évasions, qui est en passe d'inscrire son nom dans le livre des records Guinness.

Comme dans un passoire tout fait, le détenu le plus célèbre du Sénégal a réussi à se soustraire de la prison de Liberté VI considérée comme l’un des établissements pénitentiaires les plus sécurisés à Dakar.

Doté de talents de prestidigitateur digne de spectacles de magie spécialisés, Baye Modou Fall s’évapore comme du gaz dans n'importe quelle cellule de prison. Un vrai passe-murailles.

L'homme de 32 ans, as de l'évasion qui alimente les rumeurs les plus folles dans son pays, est tombé aux mains des forces de sécurité sénégalaises, mardi à Tamba, dans l'Est du Sénégal, selon le Commandant Mané, chef de la légion de la gendarmerie.

Plusieurs fois arrêté pour « vol en réunion avec usage d’armes » ou « association de malfaiteurs », le « serial-évadeur » avait été arrêté en 2016, à la frontière guinéenne. Ce n’est que le dimanche matin du week-end 30 mai 2021 que Demba Sow, son codétenu du camp pénal de Liberté VI, aurait constaté qu’il était seul en cellule.

Sa dernière prouesse a provoqué le remerciement du directeur de la prison du Camp pénal de Liberté 6 relevé de ses fonctions mercredi. Lui qui a vu flou dans cette énième évasion du jeune génie. Ses multiples évasions rappellent le héros de la série Prison Break, Michaël Scofield.

Qui est Baye Modou Fall, alias « Boy Djinné »

Originaire de Diourbel, à 160 kilomètres de Dakar, Baye Modou Fall est fils unique.

Il n'a pas fréquenté l'école française mais a appris le coran. Il a par la suite travaillé dans différents ateliers où il a appris les rudiments de l'informatique. Il se dit homme d'affaires et transporteur ayant hérité des biens de son défunt père.

Me Abdoulaye Babou, ancien avocat défenseur de Baye Modou Fall alias Boy Djinné confirme à la BBC que son ancien client "n'a jamais été porteur d'une arme dans les différentes affaires pour lesquelles il est poursuivi".

"Personnellement je l'ai défendu pendant 10 ans. Nous avons des rapports cordiaux. En liberté, il venait plusieurs fois me voir dans la ville de Touba. C'est un garçon timide qui n'a pas le physique d'un caïd. Il est très mince, de petite taille et extrêmement timide", témoigne l'avocat.

"Si vous rencontrez Boy Djinné, il ne vous regardera jamais dans les yeux. Vous ne décèlerez aucun caractère de voyou. Il n 'a jamais tué quelqu'un", ajoute Me Babou.

D'après lui, c'est le traitement médiatique de ces affaires qui l'a «surdimensionné ».