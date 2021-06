Décès supposé de Bb Carla: Tina Glamour déçue de Makosso Camille

La mère de Feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, s'est enfin prononcée sur la rumeur annonçant le décès de sa fille Bb Carla.

Tina Glamour: ''Arrêtez d'intoxiquer les gens, Bb Carla n'est pas morte"

Carla Kéké ou encore BB Carla, soeur cadette de feu Dj Arafat, n'est pas décédée contrairement à la folle rumeur qui s’est répandue sur la toile, jeudi nuit.

D'ailleurs, Jeff le béninois, le jeune blogueur Apoutchou national et le pasteur Makosso Camille qui s'étaient empressés de faire des publications sur ce supposé décès, n'ont pas tardé à les supprimer.

Joint au téléphone par Media Prime, le père de Bb Carla, Kéké Kassiry, a apporté un démenti formel. "Ma fille est actuellement aux urgences au Chu de Cocody. Les médecins ne m'ont officiellement rien annoncé. Si ma fille était décédée, ils m'auraient informé officiellement. Donc je préfère ne pas me prononcer pour l'instant'', a-t-il indiqué.

Bizarrement, ce vendredi matin, Marc Zopo, oncle de Dj Arafat, a surpris avec une autre publication. « Adieu ma petite-fille Bébé Carla. Tu as combattu avec la méchanceté, la maladie. Aujourd'hui, tu n’es plus de ce monde. Sache une chose, de là où tu es, pépé t'aime très fort », a annoncé le représentant de la famille sur sa page Facebook.

Dans la foulée, Tina Glamour est montée au créneau pour cracher ses vérités à Marc Zopo ainsi qu'à tous ceux qui ont relayé l'information relative au décès supposé de sa fille.

''Marc Zopo, arrête de mentir que ma fille est décédée. Tu n'es personne pour mon enfant... Elle ne se porte pas bien, c'est vrai, elle est malade... Tous ceux qui sont en train de raconter que ma fille est décédée, quelle est cette sorcellerie là? Arrêtez de dire que ma fille est décédée... Elle va mourir pourquoi? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Apoutchou, tu as mon numéro, je suis amie à ta maman, tu peux m'appeler pour me demander. Pasteur Makosso, donc vous êtes les colporteurs de fausses nouvelles sans vérification? Et toi Marc Zopo, tu viens encore annoncer ce matin... moi j'ai laissé ma fille ce matin à l'hopital. J'apporte ce démenti, ma fille n'est pas morte'', a soutenu Tina Glamour dans une vidéo postée sur Facebook.

Notons que Marc Zopo a très rapidement supprimé sa publication. Quant à Apoutchou national, il a publiquement présenté ses excuses à Tina Glamour, à travers un message posté sur sa page Facebook.